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Первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В пройдет до конца года

22.05.2018 РИА Новости 525 0
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Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив
Сборка легкого многоцелевого военно-транспортного самолета Ил-112В в Воронеже. Архив.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой ПАО "Ил"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первый полёт перспективного военно-транспортного самолёта Ил-112В запланирован на конец 2018 года, заявил в понедельник гендиректор предприятия-производителя данной машины - Авиационного комплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин.

В настоящее время летный Ил-112В успешно прошел первую проверку на герметичность и влагозащищенность фюзеляжа на заводе-изготовителе ВАСО ("Воронежское акционерное самолётостроительное общество").

"Выполнение очередного этапа создания перспективного легкого транспортника Ил-112В позволяет нам рассчитывать, что до конца текущего года самолет поднимется в небо. Вскоре после этого мы будем готовы начать производство того количества Ил-112В, которое будет необходимо для укрепления обороноспособности нашей страны", - цитирует Рогозина пресс-служба дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

По его словам, проведенные испытания подтверждают один из важнейших параметров живучести самолета - его способность выдерживать расчетные нагрузки.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО. Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
ИКАО
Ил
ОАК

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