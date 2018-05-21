Минобороны проведет "РобоБиатлон" в ноябре в Московской области
|
|
Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Амурской области.
Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Минобороны России в ноябре 2018 года проведут биатлон среди роботов на базе конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Биатлон среди роботов планируют провести специалисты Минобороны России на базе КВЦ "Патриот" в Подмосковье. "РобоБиатлон" соберет конкурсантов со всей страны в рамках второй молодежной научно-технической конференции "Юный робототехник", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что "РобоБиатлон" даст возможность кадетам, суворовцам, нахимовцам, а также воспитанницам пансиона Минобороны России продемонстрировать свои конструкторские достижения, мастерство программирования и управления роботами при решении нестандартных задач в условиях меняющейся обстановки.
"Правила "РобоБиатлона" базируются на основах танкового биатлона. Соревнование пройдет на специально подготовленной трассе с препятствиями, имитирующими естественные и искусственные преграды. Участники должны будут заранее самостоятельно сконструировать и запрограммировать роботов, а во время состязаний продемонстрировать навыки дистанционного управления, а также жизнеспособность конструкторских решений, позволяющих роботам преодолевать косогоры, эстакады и водные препятствия", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в состав судейской коллегии и жюри войдут эксперты главного центра робототехники Минобороны России, которые участвовали в разработке положения о соревновании и в организации его проведения.
|
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2018 Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
26.12.2017 Ошеломление Запада: "Куда делась русская подлодка?"
11.09.2017 "Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
22.06.2016 Конкурсная пристрелка
26.01.2016 "Трудности только закаляют"
23.09.2015 Больше, чем танк
16.07.2015 Беспрецедентный форум
23.06.2015 Армия и общество: грани соприкосновения