Минобороны проведет "РобоБиатлон" в ноябре в Московской области



Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Амурской области.

Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск в Амурской области.Источник: © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Амурской области

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Специалисты Минобороны России в ноябре 2018 года проведут биатлон среди роботов на базе конгрессно-выставочного центра (КВЦ) "Патриот", сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Биатлон среди роботов планируют провести специалисты Минобороны России на базе КВЦ "Патриот" в Подмосковье. "РобоБиатлон" соберет конкурсантов со всей страны в рамках второй молодежной научно-технической конференции "Юный робототехник", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "РобоБиатлон" даст возможность кадетам, суворовцам, нахимовцам, а также воспитанницам пансиона Минобороны России продемонстрировать свои конструкторские достижения, мастерство программирования и управления роботами при решении нестандартных задач в условиях меняющейся обстановки.

"Правила "РобоБиатлона" базируются на основах танкового биатлона. Соревнование пройдет на специально подготовленной трассе с препятствиями, имитирующими естественные и искусственные преграды. Участники должны будут заранее самостоятельно сконструировать и запрограммировать роботов, а во время состязаний продемонстрировать навыки дистанционного управления, а также жизнеспособность конструкторских решений, позволяющих роботам преодолевать косогоры, эстакады и водные препятствия", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав судейской коллегии и жюри войдут эксперты главного центра робототехники Минобороны России, которые участвовали в разработке положения о соревновании и в организации его проведения.