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Тихоокеанский флот России отмечает свое 287-летие

22.05.2018 ТАСС 257 0
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Корабли Тихоокеанского флота России. Архивное фото
Корабли Тихоокеанского флота России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

По итогам 2017 года ТОФ был признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-Морского Флота по боевой подготовке, и получил 15 переходящих призов ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. День создания Тихоокеанского флота (ТОФ) отмечается в России 21 мая. Моряков-тихоокеанцев, гражданский персонал и ветеранов военной службы с годовщиной образования ТОФ в понедельник поздравил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

По данным Музея ТОФ во Владивостоке, начало плаваний русских судов по морям Тихого океана относится к 1639 году, когда отряд казачьего десятника Ильи Москвитина вышел к побережью Охотского моря. В 1716 году в Охотске был создан военный порт, где за следующие 15 лет были построены ладья "Восток", шитик "Фортуна", боты "Лев" и "Восточный Гавриил". Именно из этих судов и состояла поначалу Охотская военная флотилия (преобразованная позже в ТОФ), создать которую 21 мая 1731 года своим указом повелела императрица Анна Иоанновна. Этот день считается официальным днем зарождения ТОФ.

"Тихоокеанский флот имеет богатую героическую историю. В годы Русско-японской войны моряки миноносца "Стерегущий", бронепалубного крейсера 1 ранга "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" своим мужеством и героизмом вписали яркую страницу в боевую летопись отечественного Военно-Морского Флота. Неувядаемой славой покрыли себя моряки-тихоокеанцы в годы Великой Отечественной войны Тихоокеанцы стояли насмерть на Невском Пятачке, били врага под Москвой и на Волге, освобождали Северный Кавказ и Заполярье", - передает слова Авакянца пресс-служба ВВО по ТОФ.

Отмечается, что в честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота состоялся торжественный подъем Андреевских военно-морских флагов и флагов расцвечивания, прошли построения личного состава, лучшие военнослужащие были отмечены грамотами и благодарностями командования.

По информации пресс-службы, по итогам 2017 года ТОФ был признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-Морского Флота по боевой подготовке и получил 15 переходящих призов ВМФ.
21.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Непал
Россия
Япония
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20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ

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