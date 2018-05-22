Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Образец самолета Ил-112В прошел испытания на герметичность

22.05.2018 ТАСС 591 1
0
Понравилась новость?
 +1
Ил-112В
Сборка легкого военно-транспортного самолета Ил-112В.
Источник: AEX.RU

Первый полет Ил-112В планируется провести до конца 2018 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Образец нового военно-транспортного самолета Ил-112В, создаваемого на замену Ан-24 и Ан-26, успешно прошел испытания на герметичность и влагозащищенность. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Летный образец перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В успешно прошел первую проверку на герметичность и влагозащищенность фюзеляжа на заводе-изготовителе ВАСО (Воронежское акционерное самолетостроительное общество). В настоящее время завершаются монтажные работы в кабине пилотов. Завершены поставки на завод всех основных блоков навигационного и иного опытного оборудования, со следующей недели начнется его отработка", - сообщили в пресс-службе дивизиона.

Генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин отметил, что проведенные работы "подтверждают один из важнейших параметров живучести самолета, его способность выдерживать расчетные нагрузки". Он напомнил журналистам, что первый полет Ил-112В планируется провести до конца 2018 года.

"Мы знаем потребности российских силовых структур в таких машинах, устраняем возникающие в ходе выполнения опытно-конструкторской работы замечания. Выполнение очередного этапа создания перспективного легкого транспортника Ил-112В позволяет нам рассчитывать, что до конца текущего года самолет поднимется в небо. Вскоре после этого мы будем готовы начать производство того количества Ил-112В, которое будет необходимо для укрепления обороноспособности нашей страны", - сказал Рогозин.

Финальный этап проверки герметичности самолета пройдет после полной сборки машины, монтажа всего оборудования и первого полета.

Самолет Ил-112В

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.

Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-24
Ан-26
Ил-112
Ил-112Т
Компании
ВАСО
Ил
ОАК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
никодим
435
№1
22.05.2018 14:30
Раз "военные" платят за Ил-112 и то хорошо. Но почему ни "военные" ни "гражданские " не поднимают вопрос о грузовом варианте Ту-334. Прямо под руку попалась статья А.Шенгарда https://www.aex.ru/docs/1/2018/5/17/2765/, где говорится о диаметре фюзеляжа Ту-334 равного 3,8метра.
С этим диаметром у нас Ту-154, Як-42, Ту-204/214 и вот красавец Ту-334. И был проект грузового Як-42 с задним въездом авто. Вот эти все заготовки Ту-334 , Як-42грузовой соединить в единый проект с двумя ТРДД Д-30, доведённого до 7,5-8,0тонн. Может быть харроший грузовичок на 9-10 тонн , правда, турбореактивный.
-1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 17:13
  • 5
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные СГ "Мста-СМ2"
  • 22.05 15:55
  • 593
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.05 15:53
  • 54
Дурные предчувствия
  • 22.05 15:47
  • 12
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 22.05 15:34
  • 1
Армения получит российские зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", утверждает REGNUM
  • 22.05 15:28
  • 4
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 22.05 15:11
  • 3
Генерал Бридлав: Россия подает НАТО четкий сигнал
  • 22.05 14:30
  • 5
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку
  • 22.05 14:30
  • 1
Образец самолета Ил-112В прошел испытания на герметичность
  • 22.05 14:26
  • 2
Сирия может найти замену С-300 в Иране, КНДР или Китае
  • 22.05 14:15
  • 7
Россия отказалась от новейших подлодок "Борей-Б"
  • 22.05 14:14
  • 4
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 22.05 14:12
  • 1492
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.05 14:10
  • 76
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 22.05 13:56
  • 28
Вакансия для Берии
другие обсуждаемые темы