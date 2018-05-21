Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду 25 мая
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Судостроительный завод "Янтарь".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC
Спуск состоится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь"
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" спустят на воду 25 мая, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе судостроительного завода "Янтарь".
"25 мая на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - прим. ТАСС) состоится спуск на воду большого десантного корабля "Петр Моргунов", - сказали в пресс-службе.
На заводе уточнили, что церемония спуска на воду начнется в 13:00 мск на стапеле "Янтаря". В ней примут участие работники завода, представители Объединенной судостроительной корпорации, органов власти Калининградской области, а также заказчика - Минобороны РФ.
"Петр Моргунов" - второй и последний в серии корабль проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015 года. Головной корабль этого проекта - "Иван Грен" - планируется передать заказчику до конца мая.
Как сообщил ранее в интервью ТАСС гендиректор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов, кораблей проекта 11711 будет только два - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Далее, уточнял он, будут строиться корабли большего водоизмещения, их облик определит Минобороны.
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21.05.2018
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