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Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду 25 мая

22.05.2018 ТАСС 407 0
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Судостроительный завод "Янтарь".
Судостроительный завод "Янтарь".
Источник: © Марина Лысцева/ТАСC

Спуск состоится на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Второй большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" спустят на воду 25 мая, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе судостроительного завода "Янтарь".

"25 мая на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию - прим. ТАСС) состоится спуск на воду большого десантного корабля "Петр Моргунов", - сказали в пресс-службе.

На заводе уточнили, что церемония спуска на воду начнется в 13:00 мск на стапеле "Янтаря". В ней примут участие работники завода, представители Объединенной судостроительной корпорации, органов власти Калининградской области, а также заказчика - Минобороны РФ.

"Петр Моргунов" - второй и последний в серии корабль проекта 11711 разработки Невского проектно-конструкторского бюро. Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015 года. Головной корабль этого проекта - "Иван Грен" - планируется передать заказчику до конца мая.

Как сообщил ранее в интервью ТАСС гендиректор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов, кораблей проекта 11711 будет только два - "Иван Грен" и "Петр Моргунов". Далее, уточнял он, будут строиться корабли большего водоизмещения, их облик определит Минобороны.
21.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711

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