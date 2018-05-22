Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов

Владислав 17020

№3 22.05.2018 12:43 могут стать роботами, наземным сегментом боевых сетей. Физическая база массовая надёжная и ДЕШЁВАЯ нужна а с ценниками в миллионы рублей вряд ли - будут квадрики и прочее использовать. Фактор цены важен будет как один из критически важных параметров в случае сильного противника. Впрочем он уступает нескольким другим связанным с ИИ,связностью боевой сети, её возможностями по обнаружения и распознаванию. Цена шумной машинки серийного производства с нагрузкой до 170кг порядка 85-90тыс рублей в розницу в СПб - цены ниже китайских. Гусеничный модуль у них ниже 40тыс руб стоит. Не знаю как для многоразовых но рыборовы их вполне охотно покупают как и мотобуксировщики - сами едут в лодке чтобы если ушёл под лёд то только сам агрегат.





Делают не абы как, разве чтобы ехало. Так что качество не всегда на уровне. Сильно шумят. Получше выйдет в раза полтора дороже. Из достоинств - разборные.

Для штурма можно как одноразовые или с высоким риском применять.

Вооружение наверное любое, но полагаю такое же дешёвое, не намного дороже шасси.





Мне из нерехты больше всего мелочь понравился. Его можно вогнать в стоимость 150-200тыс руб. в зависимости от двигателя, батарей и прочего. Цена без стоимости оружия на ней. Причём бронированная.



Из того что ЗИД делает прокатит "Бархан", а лучше что на его базе 4-колёсное по цене не выше но небронированное/слабобронированное, от осколков или пуль максимум жизненно важные узлы зато дальность хода километров 500. Для колёс проще пену применять перез боевыми. "Замерзает" и всё ещё уплугость какую-то даёт. Зато онироботами, наземным сегментом боевых сетей. Физическая база массовая надёжная и ДЕШЁВАЯ нужна а с ценниками в миллионы рублей вряд ли - будут квадрики и прочее использовать. Фактор цены важен будет как один из критически важных параметров в случае сильного противника. Впрочем он уступает нескольким другим связанным с ИИ,связностью боевой сети, её возможностями по обнаружения и распознаванию. Цена шумной машинки серийного производствав СПб - цены ниже китайских. Гусеничный модуль у них ниже 40тыс руб стоит. Не знаю как для многоразовых но рыборовы их вполне охотно покупают как и мотобуксировщики - сами едут в лодке чтобы если ушёл под лёд то только сам агрегат.Делают не абы как, разве чтобы ехало. Так что качество не всегда на уровне. Сильно шумят. Получше выйдет в раза полтора дороже. Из достоинств - разборные.Вооружение наверное любое, но полагаю такое же дешёвое, не намного дороже шасси.Мне из нерехты больше всего мелочь понравился. Его можно вогнать в стоимость 150-200тыс руб. в зависимости от двигателя, батарей и прочего. Цена без стоимости оружия на ней. Причём бронированная.Из того что ЗИД делает прокатит "Бархан",а лучше что на его базе 4-колёсное по цене не выше но небронированное/слабобронированное, от осколков или пуль максимум жизненно важные узлы зато дальность хода километров 500. Для колёс проще пену применять перез боевыми. "Замерзает" и всё ещё уплугость какую-то даёт. http://www.zid.ru/products/civil/101/detail/127