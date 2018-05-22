Минобороны проведет в Кубинке биатлон среди роботов
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Боевой робот "Нерехта".
Источник: Фонд перспективных исследований
Соревнование пройдет на трассе с препятствиями, имитирующими естественные и искусственные преграды
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ проведет в ноябре 2018 года на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" в подмосковной Кубинке соревнования нового формата - биатлон среди роботов по аналогии с танковым биатлоном. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ведомства.
"Правила "РобоБиатлона" базируются на основах танкового биатлона. Соревнование пройдет на специально подготовленной трассе с препятствиями, имитирующими естественные и искусственные преграды. "РобоБиатлон" соберет конкурсантов со всей страны в ноябре 2018 года в рамках второй Молодежной научно-технической конференции "Юный робототехник", - сказали в ведомстве.
В состав судейской коллегии и жюри войдут эксперты Главного центра робототехники военного ведомства.
Роботов на соревнования выставят кадеты, суворовцы, нахимовцы и воспитанницы пансиона Минобороны, которые самостоятельно сконструируют и запрограммируют роботов. Во время состязаний участники должны продемонстрировать навыки дистанционного управления роботами, а также показать правильность конструкторских решений, позволяющих роботам преодолевать косогоры, эстакады и водные препятствия.
Экспериментальный этап "РобоБиатлона" был проведен в рамках IV Всеармейского фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку", который завершился 18 мая в Ставрополе. Однако, как пояснили в ведомстве, армейский "РобоБиатлон" в ноябре этого года будет иметь расширенную и усложненную программу. В частности, будут внесены изменения в трассу с препятствиями, добавлены новые элементы и включены задачи военно-прикладного характера.
По словам заместителя начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны Романа Кордюкова, "прогрессивная молодежь с огромным интересом изобретает, конструирует своими руками, проявляет креатив в инженерных решениях: от сборки простейших роботов до внедрения сложных математических алгоритмов в интеллектуальные системы". "Это серьезный интеллектуальный потенциал, который даст мощный импульс в развитие роботизированной военной техники, доказавшей свою высокую эффективность и позволяющей сохранить личный состав в условиях реальной боевой обстановки", - отметил он.
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21.05.2018
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Владислав
17020
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№1
22.05.2018 09:47
По проходимости "Нерехта", я поздравляю с сим "ЗиД"овцев -- лучшая в мире на ряде грунтов. Думаю на десятках подобных можно было бы при разумной цене носителей не выше трактора гусеничного ДТ-75, т.е. с бронированием (листы из ПЭ+керамические шарики, причём в отличие от стали бронирование легче и может иметь положительную плавучесть, плотность 0,8-0,9
на раме лобовой и ВЛД из стали сверху от 12,7мм, с боков от 7,62, чтобы не портило основную композитную броню рассчитанную спереди на урановый 40мм телескоп а сбоку на 30мм Сверху защита от суббоеприпасов неуправляемых). Цена с бронированием и управлением но без вооружения в пределах 1,5млн руб в партии не менее 500тыс шт, можно было бы размещать наземные части ПВО/ПРО а не на камазах они не везде пройдут из-за габаритов, а эти можно и в штольню загнать на аккумуляторе.
Максималка маловата. Но если зля замены пулемётного расчёта то покатит.
Ещё понравился робот с кажется 90мм мортирками, в руке ГК его держал. Такие могут стоить очень дёшево в миллионных партиях попросту неистребимыми быть. Нужны роблты могущие поражать на 1км и более в мортирки можно в городе гранаты а за городом удлиннённые ставить для дронов-планеров. Скорости в 150км/ч вполне хватит для большинства целей. Для остальных есть управляемые ракеты.
Дальность планирования с 300м до 6-10км в случае пехоты противника и первые или с двигателем в случае если на бабах-мобилях.
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ankh-andrej
1215
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№2
22.05.2018 12:26
Все эти громкие названия "Роботы" раньше звучали просто "радиоуправляемой техникой". Для робота должна присутствовать большая доля автономности и принятия собственных решений, для чего необходимо наличие ИИ, с которым ещё всё не так радужно. Так что это робот тоже такой себе.
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Владислав
17020
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№3
22.05.2018 12:43
Зато они могут стать роботами, наземным сегментом боевых сетей. Физическая база массовая надёжная и ДЕШЁВАЯ нужна а с ценниками в миллионы рублей вряд ли - будут квадрики и прочее использовать. Фактор цены важен будет как один из критически важных параметров в случае сильного противника. Впрочем он уступает нескольким другим связанным с ИИ,связностью боевой сети, её возможностями по обнаружения и распознаванию. Цена шумной машинки серийного производства с нагрузкой до 170кг порядка 85-90тыс рублей в розницу в СПб - цены ниже китайских. Гусеничный модуль у них ниже 40тыс руб стоит. Не знаю как для многоразовых но рыборовы их вполне охотно покупают как и мотобуксировщики - сами едут в лодке чтобы если ушёл под лёд то только сам агрегат.
Делают не абы как, разве чтобы ехало. Так что качество не всегда на уровне. Сильно шумят. Получше выйдет в раза полтора дороже. Из достоинств - разборные.
Для штурма можно как одноразовые или с высоким риском применять.
Вооружение наверное любое, но полагаю такое же дешёвое, не намного дороже шасси.
Мне из нерехты больше всего мелочь понравился. Его можно вогнать в стоимость 150-200тыс руб. в зависимости от двигателя, батарей и прочего. Цена без стоимости оружия на ней. Причём бронированная.
Из того что ЗИД делает прокатит "Бархан", а лучше что на его базе 4-колёсное по цене не выше но небронированное/слабобронированное, от осколков или пуль максимум жизненно важные узлы зато дальность хода километров 500. Для колёс проще пену применять перез боевыми. "Замерзает" и всё ещё уплугость какую-то даёт. http://www.zid.ru/products/civil/101/detail/127
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Hazzard
7631
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№4
22.05.2018 12:52
Цитата, Владислав сообщ. №3
Человеки все равно дешевле. Из затрат Калаш, КМБ, да пояс шахида.
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Владислав
17020
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№5
22.05.2018 12:54
Нет, его убьют ранее выполнения им задачи, поэтому и бабахмобили
Впрочем соглашусь что суданский "автопилот" бабахмодиля пока ещё из надёжных дешевле:
Как же его жизнь покарёжила!
КИА даже Б/у так чтобы выдержала бронирование которое видно на фото от 7,62 бронебойных выйдет всё равно дороже чем то что предлагаю. Причём в разы а новые в 10 раз.
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Hazzard
7631
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№6
22.05.2018 13:02
Цитата, Владислав сообщ. №5
Нет, его убьют ранее выполнения им задачи
Это если он одиночка. А если их много? Во всяких Ливиях-Сириях-Афганистанах с их нищетой и темпами рождаемости люди ничего не стоят. В раю тебя ждут гурии, а твоей семье (где ще 7-9 таких же подрастает) я дам 50 баксов, вот тебе пояс шахида и калаш, гораздо дешевле "шумной машинки серийного производства"(тм)
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ankh-andrej
1215
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№7
22.05.2018 13:08
Цитата, Hazzard сообщ. №6
В раю тебя ждут гурии, а твоей семье (где ще 7-9 таких же подрастает) я дам 50 баксов, вот тебе пояс шахида и калаш, гораздо дешевле "шумной машинки серийного производства"(тм)Проблема в том, что для нас то это не подходит. Мы же не можем позволить взять на вооружение подготовку Камикадзе. Да и из кого готовить? Кому промывать мозги? А как это будет выглядеть со стороны прав человека и т.д. и т.п. По этому параметр цена-эффективность тут не играет.
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Владислав
17020
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№8
22.05.2018 13:11
Hazzard, то в чём он сидит стоит даже б/у с наваренными листами брони в раз 5 дороже чем железка из "карманного транспорта" с лучшим бронирвоанием. Челоек много места занимает.
Впрочем оттуда же дублировать придётся, статья информативная, такой стоит может с учётом того что мина даренная порядка первых десятков тысяч рублей, на базе старого мотороллера возможно ещё дешевле и наверняка быстрее - до 60км/ч:
https://pikabu.ru/story/kruzhok_quotumelyie_rukiquot_pered_zakryitiem_5058501
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Hazzard
7631
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№9
22.05.2018 13:26
Цитата, ankh-andrej сообщ. №7
Вся проблема в том, что для нас то это не подходит. Мы же не можем позволить взять на вооружение подготовку Камикадзе. Да и из кого готовить? Кому промывать мозги? А как это будет выглядеть со стороны прав человека и т.д. и т.п
Против нас их вполне используют. И главный плюс ингимаси, это как раз на то, на что упирает Владислав - крайняя дешевизна и технологичность такого оружия. Даже не дешевизна. Ингимаси в массе просто ничего не стоит. Даже размен 10 штук на 1 дрон уже выигрыш. Дрон надо произвести новый, а это все равно будет стоить какие-то деньги. А с другой стороны, на место одного придет десять, абсолютно самостоятельно и бесплатно. Так что упираться в дешевизну и массовость дронов, неправильно. Все равно проиграешь. Человеки дешевле.
Цитата, Владислав сообщ. №8
Hazzard, то в чём он сидит стоит даже б/у с наваренными листами брони в раз 5 дороже чем железка из "карманного транспорта" с лучшим бронирвоанием
Ну, во первых, мне крайне сомнительно, что кто-то за "то в чем он сидит" платил хоть копейку, как и за листы брони.
Во вторых, шахида не обязательно запихивать в машину, он может все потребное нести на себе. "Для штурма можно как одноразовые или с высоким риском применять"(с)
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Hazzard
7631
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№10
22.05.2018 13:52
Цитата, ankh-andrej сообщ. №7
Проблема в том, что для нас то это не подходит. Мы же не можем позволить взять на вооружение подготовку Камикадзе. Да и из кого готовить? Кому промывать мозги? А как это будет выглядеть со стороны прав человека и т.д. и т.п.
Камикадзе это экстремум. Компенсация подавляющего технологического превосходства противника. Нам понятно оно не надо.
Дело в другом, сейчас все отчетливее просматриваются два типа войны - условно "конвенциональная война" когда сшибаются армии государств и в которой более профессиональная и технологически развитую армия разрывает на тряпочки менее технологичную и профессиональную армию; и "конфликты малой интенсивности", в которых высокотехнологичные армии рушат под собой экономику и общество своего государства, когда против них кидают в мясорубку максимально дешевые и легковосполняемые расходные войска и вооружения. Причем войны идут как одного, так и второго типа, а бывает что и одновременно.
Имхо, попытка создания "дешевых расходников высокотехнологичных войск" - в виде дешевых дронов, это безусловно хорошая идея, но не взлетит, ибо см. выше, человеки все равно дешевле.
Решение, как мне видится, в создании 2х парралельных армий - высокотехнологичной и условно армии расходников в виде разнообразных ЧВК, "прокси" и иностранных легионов.
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