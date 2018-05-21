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Академия РВСН имени Петра Великого в 2018 году открывает набор девушек

22.05.2018 Известия.ru 401 0
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Девушки-курсанты
Девушки-курсанты.
Источник: РИА / Сергей Пятаков

Академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в 2018 году отберет для обучения 10 девушек, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Девушки будут обучаться по специальности "Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что при проведении конкурса внимание будет обращаться на результаты, показанные кандидатами в области точных наук: физика, математика.

Сегодня академия, расположенная в Балашихе и Серпухове (филиал) готовит офицерские кадры не только для РВСН, 12-го Главного управления Минобороны, но и других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

17 апреля стало известно, что Минобороны провело ускоренный выпуск пехотных командиров. Курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны в апреле, хотя традиционно это происходит в июне. Причиной стало сокращение учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет.

 
21.05.2018
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Россия
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