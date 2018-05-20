ВВС США: Русские и китайцы собьют наши самолеты за один день



Самолет боевого управления и целеуказания E-8C J-STARS.

Источник: northropgrumman.com Самолет боевого управления и целеуказания E-8C J-STARS.Источник: northropgrumman.com

По мнению министра ВВС США Хизер Уилсон, даже новая версия самолета боевого управления и целеуказания системы J-STARS, являющегося сегодня основой всей системы управления войсками американцев и их союзников на театрах военных действий (прежде всего, сухопутных), останется настолько уязвимой, что российские или китайские военные уничтожат их все в первый же день войны. Свое заявление министр сделала не каким-то там журналистам, а на слушаниях Подкомитета по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Сената США, состоявшихся 17 мая 2018 года.

Особая пикантность ситуации состоит в том, что совсем недавно - 1 апреля – американские летчики и промышленники с помпой отметили 30-летний юбилей со дня первого полета опытного самолета боевого управления и целеуказания системы J-STARS, который носил обозначение AV-1 (Air Vehicle 1) и позже был принят на вооружение под обозначением E-8 JSTARS (аббревиатура J-STARS означает Joint Surveillance and Target Attack Radar System, что можно перевести с английского как "Единая радиолокационная система обнаружения и целеуказания"). Причем потребность в самолетах была столь высока, что еще до окончания испытаний две опытные и предсерийные машины приняли участие в операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Серийное же производство E-8 J-STARS осуществлялось с 1996-го по 2005 год.

Самолет боевого управления и целеуказания E-8 J-STARS предназначен как для ведения разведки непосредственно поля боя, так и для ведения разведки различных целей (объектов) в глубине территории противника, а также для выдачи данных целеуказания на командные пункты сухопутных войск и военно-воздушных сил США и их союзников для последующего нанесения удара по выявленным целям. Действуют данные машины и в интересах ВМС США, а также других потребителей соответствующей информации. В настоящее время на вооружении ВВС США стоят самолеты Е-8С – модернизированная модификация данной машины.

"Joint STARS – это единственная всепогодная система боевого управления и управления огневыми средствами, которая сегодня имеется у Министерства обороны (США). И мы очень рады, что отмечаем сегодня юбилей самой системы, а также чествуем тех военнослужащих, которые ее эксплуатируют в интересах обеспечения безопасности нашего государства, – подчеркнул на торжественном мероприятии в честь 30-летия первого полета прототипа самолета E-8 J-STARS вице-президент компании Northrop Grumman Кевин Микки. – Находясь со времени террактов 11 сентября практически беспрерывно в воздухе, самолеты Joint STARS обеспечивают информацией каждого главу основных командований (ВС США). Только в интересах Центрального командования они налетали в ходе боевых дежурств более 130 тысяч часов. Совершенно ясно, что система Joint STARS обеспечивает то информационное превосходство, которое дает возможность получить решающее превосходство на поле боя".

Фактически Е-8С J-STARS – это один из трех китов, на которых стоит система разведки поля боя и боевого управления американской армии и авиации. Остальные два кита – это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления семейства Е-3 Sentry (в переводе с английского – "Часовой") и созвездие спутников-шпионов. Есть еще, правда, китята поменьше – стратегические дроны-разведчики RQ-4B "Глобал Хок" (Global Hawk), армейские самолеты радиотехнической разведки и боевого управления и другие образцы, но указанные три кита – это опора всей системы. Убери хоть одного из них и проблем у ВС США будет выше крыши. Достаточно сказать, что самолеты E-8C J-STARS только в 2017 году, по словам министра ВВС США Х. Уилсон, налетали более 5 тыс. часов, позволив успешно провести целый ряд крупных операций, включая арест более 12,5 тонн наркотиков.

Сегодня американцы располагают всего 16 самолетами E-8C J-STARS, стоимость каждого из которых в ценах 1998 года составляла около 250 млн долл., что в ценах текущего года будет порядка 382 млн долл. При этом уже давно обсуждается вопрос о необходимости замены этих уже достаточно устаревших, в первую очередь технически, машин на новые. Однако стоимость программы столь высока, что когда 20 марта 2012 года в Комитете по делам Вооруженных сил Сената США проходили слушания с участием представителей американских ВВС, те буквально с порога заявили: военные не могут себе позволить создать новую авиационную платформу, способную решать тот круг задач, который определен для E-8C J-STARS, и затем купить минимум 17 таких машин.

Впрочем, после перехода к политике "соперничества между великими державами", в которой "недругами" Америки стали Китай и Россия, американское военно-политическое руководство свои приоритеты пересмотрело и решило все же осуществить замену E-8C J-STARS на новый авиационный комплекс аналогичного назначения, но созданный на базе меньшего по размерности самолета (крупного бизнес-джета или регионального авиалайнера). Однако в конечном итоге и от этого ВВС США решили отказаться, похоронив в процессе подготовки нового военного бюджета на 2019 финансовый год программу окончательно. Средства же будут направлены на создание пока не совсем понятной по конфигурации единой сети воздушных и наземных средств разведки, боевого управления и целеуказания, в которую войдут как уже стоящие на вооружении ВС США системы, так и некие перспективные средства. Например, те же беспилотники RQ-4B "Глобал Хок" и MQ-9 "Рипер" (Reaper, в переводе с английского – "Жнец", по имени мифического собирателя человеческих душ).

В итоге вплоть до середины 2020-х годов самолеты Е-8С J-STARS будут оставаться глазами и ушами Пентагона на поле боя. Но, по признанию министра ВВС Хизер Уилсон, лишиться их американцы могут с первыми же залпами войны, начатой с Россией или Китаем. "Российские и китайские зенитные ракеты имеют большую дальность, и такой самолет будет сбит в первый же день войны", – подчеркнула министр Уилсон.

Если сравнить то состояние, в котором после этого окажется американская военная машина, с обычным человеком, то без данных самолетов эта самая машина ослепнет на один глаз и почти оглохнет на одно ухо. Ходить, конечно, в таком состоянии можно, но очень осторожно и медленно, да еще и постоянно спотыкаясь. Но каждое такое "спотыкание" будет стоить Пентагону батальона, полка, а то и дивизии. Такой вот невеселый получился юбилей в этом году у системы J-STARS.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"