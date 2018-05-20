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Минобороны Армении ожидает новых поставок российского оружия

21.05.2018 Военное обозрение 116 0
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В ближайшие месяцы военное ведомство Армении получит из России зенитные комплексы "Тор", передает ТАСС сообщение Первого государственного телеканала Армении.

Минобороны РФ

Через несколько месяцев среди средств ПВО свое особое место займут российские зенитные ракетные комплексы "Тор",

сказал ведущий канала.

Боевые возможности этих комплексов прокомментировал замначальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян.

Система "Тор" – это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами,

рассказал полковник в телеэфире.

Напомним, 18 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "развитие вооруженных сил является приоритетом руководства республики". При этом, по его словам, "главным партнером Армении в сфере обороны продолжает оставаться Россия".

ЗРК "Тор" предназначен для обеспечения тактической защиты войск и гражданских объектов от ударов с воздуха, способен бороться против различных видов ракет, беспилотников, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника.
20.05.2018
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Армения
Россия
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Проекты
БПЛА
Тор ЗРК

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