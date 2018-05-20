Американский эксперт: Наступление ВСУ на Донбассе станет крахом для Украины



Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото.

Источник: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine Военнослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото.Источник: CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

Украинские СМИ продолжают подыскивать западных экспертов, которые могли бы прокомментировать ситуацию вокруг Донбасса и те меры, которые "необходимо предпринять" Киеву для "возвращения" неконтролируемых территорий. Одним из таких экспертов стал Стивен Бланк, представляющий американский совет по внешней политике по вопросам России и всего постсоветского пространства, профессор Института стратегических исследований в Военном колледже армии США, "докладчик" перед специальной комиссией Центрального разведывательного управления США.

Первым вопросом к Бланку со стороны журналистов украинского издания "Апостроф" стал вопрос о том, какие тот видит у Киева возможности для военного наступления на Донбассе.

Бланк был категоричен, заявив, что если Украина предпримет военное наступление, то её ожидает не лучший исход. Во-первых, наступление, по словам Бланка, будет отбито. Во-вторых, Украина после этого останется одна на геополитической арене.

По словам американского эксперта, полномасштабной войны на Донбассе не будет, так как она может перерасти из "региональной" в "общеевропейскую".

Бланк:

Ни Украина, ни Россия себе позволить такую войну не могут. И будет плохо, если Украина начнет наступление - оно провалится. Это будет худшим результатом, чем то, что мы имеем сейчас – фактически тупик. Сейчас идёт позиционная война, что напоминает Первую мировую или ирано-иракскую войну 80-х годов.

Если речь зашла о Первой мировой, можно ли считать, что г-н Бланк признаёт участие в войне на Донбассе представителей силовых структур США?

У Бланка спросили, может ли американское давление на Россию изменить ситуацию. По словам профессора Института стратегических исследований, такое возможно, если США продолжат предоставлять ВСУ летальное оружие, но не для того, чтобы "спрятать его на складах, как "Джавелины", а для того, чтобы развернуть на Донбассе".

Бланк добавил, что Путин не готов идти на уступки по Донбассу и уж тем более по Крыму, а потому, по мнению американского эксперта, Украине придётся ждать преемника Путина и реформ в Российской Федерации, которые могут быть "похожи на реформы Александра II или Хрущёва".