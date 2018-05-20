ВВС Швеции впервые проведут учения в Эстонии



Шведские спецназовцы.

Источник: © AP Photo / Tim Freccia Шведские спецназовцы.Источник: © AP Photo / Tim Freccia

Таллин. 20 мая. ИТЕРФАКС - Вооруженные силы Швеции на следующей неделе проведут ежегодные крупные учения, на которых будут отрабатываться приемы защиты территории страны.

Как сообщили в воскресенье в пресс-службе Сил обороны Эстонии, впервые они пройдут при участии ВВС Эстонии. При этом шведские летчики впервые будут базироваться на время маневров в Эстонии.

"После восстановления независимости Эстонии (в 1991 году - ИФ) это будут первые учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции. Это, без сомнения, интересный вызов для обеих сторон и прекрасная возможность отработать сотрудничество двух стран в сфере обороны," - считает исполняющий обязанности командующего ВВС, начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии полковник Рийво Валге (Riivo Valge).

На авиабазу Эмари (Emari) под Таллином 22 мая прибудет эскадрилья шведских истребителей JAS 39 Gripen из восьми самолетов. Здесь же на время проведения учений будут дислоцированы около сотни военнослужащих вооруженных сил Швеции.

Полеты военных самолетов будут происходить круглосуточно, учебные воздушные бои будут проводиться в воздушном пространстве Швеции, но полеты будут совершаться и в небе Эстонии. Шведские пилоты будут отрабатывать различные воздушные операции совместно с эстонскими партнерами.

В учениях AFX18 примут участие почти 3500 военнослужащих из всех родов войск Швеции. Кроме Эстонии, в них участвуют также Финляндия, Франция и Испания.

Швеция, в отличие от Эстонии, не является членом НАТО.