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Путин: Россия по праву находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке

21.05.2018 ТАСС 138 0
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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент отметил, что от эффективной реализации продукции ОПК зависит наполнение федерального бюджета

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного собрания, посвященного 65-летию со дня создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством России с иностранными государствами. Глава государства подчеркнул, что Россия заслуженно является одним из лидеров мирового оружейного рынка. Поздравительная телеграмма размещена в пятницу на сайте Кремля.

"Сегодня Россия по праву находится в числе лидеров на глобальном оружейном рынке. Наши компании успешно наращивают портфель заказов и расширяют географию поставок", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что за прошедшие годы система госуправления военно-техническим сотрудничеством доказала свою эффективность, "стала одним из ключевых инструментов российской внешней политики", а также обеспечения национальной безопасности и "значимым фактором развития наукоемких отраслей отечественной экономики".

"От эффективной реализации продукции военного назначения во многом зависит наполнение федерального бюджета, модернизация оборонно-промышленного комплекса, а значит, стабильное развитие предприятий и целых городов, благополучие десятков тысяч людей", - добавил глава государства, отметив что потенциал ОПК был заложен многими учеными, конструкторами, инженерами, организаторами и специалистами.

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил сотрудников и ветеранов системы ВТС с иностранными государствами с профессиональным праздником, отметив вклад ФСВТС в укрепление обороноспособности страны. Приветственное обращение главы Минобороны передал сотрудникам и ветеранам ФСВТС замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в Центральном академическом театре российской армии на торжественном мероприятии, посвященном юбилею службы.

"Сердечно поздравляю вас с 65-летием военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. На протяжении этих лет система ВТС позволяет успешно решать сложные и многоплановые задачи по укреплению обороноспособности страны, защите национальной безопасности и расширению российского присутствия на мировом рынке вооружений", - говорится в приветственном адресе.

В поздравлении отмечается, что благодаря высокому профессионализму, ответственности, упорству специалистов военно-технического сотрудничества Россия завоевала весомый авторитет на международной арене, установила прочные взаимовыгодные отношения со многими государствами.

"Сегодня, несмотря на непростую политическую ситуацию в мире, сотрудники ВТС продолжают добросовестно трудиться в интересах укрепления оборонно-промышленного комплекса России", - подчеркивается в приветствии.
20.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
Шойгу Сергей

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