B-1 Lancer ВВС отстрелил спасательный люк во время аварийной посадки, но катапульта не сработала



B-1 Lancer после аварийной посадки 1 мая аэропорта в Мидленде Midland International Air and Space Port, штат Техас. (Фото: Джейкоб Форд).

Источник: https://www.airforcetimes.com/ B-1 Lancer после аварийной посадки 1 мая аэропорта в Мидленде Midland International Air and Space Port, штат Техас. (Фото: Джейкоб Форд).Источник: https://www.airforcetimes.com/

В начале мая стратегический бомбардировщик B-1 Lancer совершивший экстренную посадку в Техасе, отстрелил, как минимум, один из четырех спасательных люка для катапультирования экипажа (видно на фото), но кресло не разблокировалось для катапультирования.

Бомбардировщик базы ВВС Dyess, столкнувшись с «чрезвычайной ситуацией в полете», запросил разрешения на посадку в международном аэропорту и космопорту Мидленда. Предположительно, экипаж сообщил о пожаре в двигателе. Пожарные, прибывшие для ликвидации пожара, использовали для тушения пену.

Все четыре члена экипажа благополучно приземлились.

На фотографиях, распространенных Associated Press и Midland Reporter-Telegram, видно, что как минимум один из спасательных люков кабины над экипажем отстрелен, следовательно, сигнал на катапультирование был подан.

Фотографии подняли ряд вопросов, например, о состоянии аварийных люков – они были найдены и восстановлены? Если катапультные кресла не сработали, значит неработоспособна система катапультирования?

Экипаж B-1 состоит из четырех человек: пилот, второй пилот и два оператора вооружения, сидящие сразу за пилотами. Каждый член экипажа зафиксирован в катапультном кресле ACES II и над каждым расположен свой аварийный люк.

В экстренной ситуации, как только поручни катапультирования вытянуты, автоматически запускается следующая последовательность действий: люк над креслом отстреливается, запускается ракетный двигатель STAPAC катапультного кресла. Все операции занимают несколько секунд.

Спасательный люк B-1

На увеличенной фотографии B-1 Lancer, сделанной сразу после аварийной посадки 1 мая в Мидленде, хорошо видно отсутствующий спасательный люк в верхней части бомбардировщика. (Джейкоб Форд). Источник: https://www.airforcetimes.com/

Если бы кресла B-1 не смогли покинуть самолет, то повторились бы события 1987 года в Колорадо, когда погиб пилот-инструктор в результате неудачного срыва катапультного кресла.

В том полете B-1, в состав экипажа, помимо четырех членов экипажа, вошли ещё два пассажира, сидевшие на откидных сиденьях. В результате крушения погибли и пилот-инструктор из-за аварийного срабатывания катапультного кресла, и оба пассажира.

Военно-воздушные силы отказались комментировать состояние восстановления отстреленного люка, показанного на фотографии Midland Reporter-Telegram, и удалось ли разблокировать катапультное кресло.

Сообщение, появившееся в Instagram вскоре после появления спасательной бригады возле B-1 Lancer совершившего аварийную посадку 1 мая в Мидленде, штат Техас. Пожарные команды использовали пену, предположив возгорание двигателя. Источник: https://www.airforcetimes.com/

Официальные лица ВВС Dyess сообщили, что расследование аварии продолжается.

Автор: Тара Копп

Перевод: ВПК.name