Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

B-1 Lancer ВВС отстрелил спасательный люк во время аварийной посадки, но катапульта не сработала

22.05.2018 1233 0
Разделы: Авиация
0
Понравилась новость?
 +2
B-1 Lancer после аварийной посадки
B-1 Lancer после аварийной посадки 1 мая аэропорта в Мидленде Midland International Air and Space Port, штат Техас. (Фото: Джейкоб Форд).
Источник: https://www.airforcetimes.com/

В начале мая стратегический бомбардировщик B-1 Lancer совершивший экстренную посадку в Техасе, отстрелил, как минимум, один из четырех спасательных люка для катапультирования экипажа (видно на фото), но кресло не разблокировалось для катапультирования.


Бомбардировщик базы ВВС Dyess, столкнувшись с «чрезвычайной ситуацией в полете», запросил разрешения на посадку в международном аэропорту и космопорту Мидленда. Предположительно, экипаж сообщил о пожаре в двигателе. Пожарные, прибывшие для ликвидации пожара, использовали для тушения пену.


Все четыре члена экипажа благополучно приземлились.


На фотографиях, распространенных Associated Press и Midland Reporter-Telegram, видно, что как минимум один из спасательных люков кабины над экипажем отстрелен, следовательно, сигнал на катапультирование был подан.


Фотографии подняли ряд вопросов, например, о состоянии аварийных люков – они были найдены и восстановлены? Если катапультные кресла не сработали, значит неработоспособна система катапультирования?


Экипаж B-1 состоит из четырех человек: пилот, второй пилот и два оператора вооружения, сидящие сразу за пилотами. Каждый член экипажа зафиксирован в катапультном кресле ACES II и над каждым расположен свой аварийный люк.


В экстренной ситуации, как только поручни катапультирования вытянуты, автоматически запускается следующая последовательность действий: люк над креслом отстреливается, запускается ракетный двигатель STAPAC катапультного кресла. Все операции занимают несколько секунд.


Спасательный люк B-1


На увеличенной фотографии B-1 Lancer, сделанной сразу после аварийной посадки 1 мая в Мидленде, хорошо видно отсутствующий спасательный люк в верхней части бомбардировщика. (Джейкоб Форд).
Источник: https://www.airforcetimes.com/

Если бы кресла B-1 не смогли покинуть самолет, то повторились бы события 1987 года в Колорадо, когда погиб пилот-инструктор в результате неудачного срыва катапультного кресла.


В том полете B-1, в состав экипажа, помимо четырех членов экипажа, вошли ещё два пассажира, сидевшие на откидных сиденьях. В результате крушения погибли и пилот-инструктор из-за аварийного срабатывания катапультного кресла, и оба пассажира.


Военно-воздушные силы отказались комментировать состояние восстановления отстреленного люка, показанного на фотографии Midland Reporter-Telegram, и удалось ли разблокировать катапультное кресло.


Сообщение, появившееся в Instagram вскоре после появления спасательной бригады возле B-1 Lancer совершившего аварийную посадку 1 мая в Мидленде, штат Техас. Пожарные команды использовали пену, предположив возгорание двигателя.
Источник: https://www.airforcetimes.com/

Официальные лица ВВС Dyess сообщили, что расследование аварии продолжается.


Автор: Тара Копп

Перевод: ВПК.name
19.05.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
В-1В Lancer

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 17:13
  • 5
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО получат на вооружение новейшие модернизированные СГ "Мста-СМ2"
  • 22.05 15:55
  • 593
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.05 15:53
  • 54
Дурные предчувствия
  • 22.05 15:47
  • 12
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
  • 22.05 15:34
  • 1
Армения получит российские зенитные ракетные комплексы "Тор-М2", утверждает REGNUM
  • 22.05 15:28
  • 4
Кто заменит Warthog? Бывшие офицеры ВВС полагают, что сверхлегкий штурмовик.
  • 22.05 15:11
  • 3
Генерал Бридлав: Россия подает НАТО четкий сигнал
  • 22.05 14:30
  • 5
Радар Су-30 засек китайский самолет-невидимку
  • 22.05 14:30
  • 1
Образец самолета Ил-112В прошел испытания на герметичность
  • 22.05 14:26
  • 2
Сирия может найти замену С-300 в Иране, КНДР или Китае
  • 22.05 14:15
  • 7
Россия отказалась от новейших подлодок "Борей-Б"
  • 22.05 14:14
  • 4
Найден способ снижения втрое трудоемкости производства "Ангары"
  • 22.05 14:12
  • 1492
Как насчёт юмористического раздела?
  • 22.05 14:10
  • 76
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 22.05 13:56
  • 28
Вакансия для Берии
другие обсуждаемые темы