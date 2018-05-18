На Улан-Удэнском авиационном заводе разработали оборудование для проверки систем вертолетов Ми-171А2



Летные испытания второго опытного образца среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2.

Источник: http://rus-helicopters.com Летные испытания второго опытного образца среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2.Источник: http://rus-helicopters.com

Специалисты Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) разработали оборудование для контроля новейшего цифрового оборудования вертолета Ми-171А2, серийное производство которого уже запущено на предприятии. Для оперативной проверки покупных комплектующих изделий и систем в составе вертолета применяются изготовленные на У-УАЗ пульты контроля. Опыт разработки и создания такой аппаратуры в дальнейшем может быть использован в производстве вертолета Ка-226Т.

Новые пульты используются при испытаниях системы запуска и управления двигателями, вспомогательной силовой установки и систем электроснабжения Ми-171А2. Для контроля этих систем разработчиком вертолета – МВЗ им. М.Л.Миля – были созданы методики отработки опытных единичных образцов вертолета. Однако при серийном производстве данный подход к проверке приводит к значительному увеличению технологического цикла изготовления воздушного судна, поэтому методика МВЗ была адаптирована для серийного предприятия.

"Учитывая производственные планы предприятия, предусматривающие выпуск современной техники, перед нами стоит задача максимально освоить процесс разработки и изготовления технологичного контрольно-поверочного оборудования", - заявил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 – одна из самых ожидаемых новинок российского вертолетостроения, результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолетов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.