Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов представил президенту отчет о деятельности госкорпорации за 2017 год



Генеральный директор Государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов на презентации нового бренда и концепции развития до 2020 года оружейного концерна "Калашников" в Москве.

Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев Генеральный директор Государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов на презентации нового бренда и концепции развития до 2020 года оружейного концерна "Калашников" в Москве.Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

ЦАМТО, 18 мая. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов 17 мая представил президенту отчет о деятельности госкорпорации за 2017 год. Ниже доклад С.Чемезова (с сокращениями) представлен в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Сергей Викторович, у вас ежегодный доклад о работе корпорации. Слушаю Вас.

С.Чемезов: Мы подготовили традиционный отчет за год. Это у нас юбилейный отчет, я хотел бы Вам его сегодня презентовать. Хотел бы сказать, что мы традиционно уже многие годы, практически все годы существования корпорации, каждый год демонстрируем позитивный рост экономических показателей. В частности, у нас выручка выросла по сравнению с прошлым годом на 26 проц. и сегодня составляет почти 1,6 трлн. руб. Показатель EBITDA вырос на 14 проц. и достиг 305 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 38 проц. и достигла 121 млрд. руб.

Гособоронзаказ мы практически выполнили, на 98,2 проц. Это тоже высший показатель по сравнению с тем, что было в прошлом году. Но еще важнее подчеркнуть, что по итогам года был зафиксирован и значимый прирост производства гражданской продукции, который сегодня составил 548 млрд. руб. Это на 47 проц. больше, чем в 2016 году.

В.Путин: Хорошо.

С.Чемезов: Доля гражданской продукции в 2017 году составила 29,1 проц., а прошлом году было 25,1, то есть мы каждый год прибавляем. Вы нам поставили задачу к 2025 году достичь показателя доли в 50 проц. гражданской продукции. Мы перед собой поставили задачу более серьезную – до 2020 года довести долю гражданской продукции до 50 проц.

Объем поставок продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" также растет, независимо от различного санкционного давления, и достиг 13,4 млрд. долл., это только "Рособоронэкспорт".

В целом по России с учетом других участников военно-технического сотрудничества объем составляет более 15 млрд. долл.

В.Путин: Средний уровень заработной платы?

С.Чемезов: Средний уровень заработной платы достиг у нас сегодня 47 тыс. руб., в прошлом году было 44 тыс.

В.Путин: В позапрошлом.

С.Чемезов: Да, в 2016 году, а в 2017 составил 47 тысяч.

Рентабельность по чистой прибыли составила 7,6 проц., а выработка на одного сотрудника выросла на 11,2 проц. и составила 3,1 млн. руб.

В.Путин: Производительность труда подросла?

С.Чемезов: Да, производительность труда выросла. В 2016, предыдущем отчетном году была 2,8, то есть мы более чем на 11 процентов выросли, производительность выросла.

Среди важнейших событий года можно выделить успешный ввод в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для морских кораблей в Рыбинске. Мы с Вами вместе были там, открывали, и сегодня этот комплекс позволяет создавать современные двигатели. <…>