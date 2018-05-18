Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Горные стрелки ЦВО в Туве получат на вооружение всепогодные беспилотники "Элерон-3" и "Тахион"

21.05.2018 ЦАМТО 90 0
0
Понравилась новость?
 0
БПЛА "Тахион"
БПЛА "Тахион".
Источник: Игорь Коротченко / ruvsa.com

ЦАМТО, 18 мая. Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, получат по ГОЗ новые всепогодные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Элерон-3" и "Тахион".

Шесть "Элеронов" и четыре "Тахиона" поступят до конца года на вооружение роты беспилотных летательных аппаратов бригады. Это позволит обеспечить применение БЛА в единой информационной системе, повысить эффективность разведки, а также совместных действий горных стрелков с артиллерией и авиацией. Экипажи комплексов БЛА заблаговременно пройдут переподготовку в профильном учебном центре Минобороны в подмосковной Коломне.

Ранее сообщалось, что рота БЛА до конца 2018 года будет сформирована в составе дислоцированной на территории Республики Тыва горной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

"Элерон-3" – разведывательный БЛА ближнего радиуса действия, оснащен тепловизором и видеокамерой. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 5 тыс. м.

"Тахион" предназначен для ведения воздушной разведки на дальностях до 40 км днем и ночью. Аппарат специально разработан для применения в различных климатических зонах, оснащен тепловизором и видеокамерой. Остается управляемым при ветре скоростью до 15 м/с. Рабочий диапазон температур – от –30 до +40°С, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 05:07
  • 3
В Бочаровом ручье всплыл "Цефалопод"
  • 21.05 05:01
  • 34
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 21.05 04:18
  • 38
Дурные предчувствия
  • 21.05 03:20
  • 591
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 00:25
  • 1
Путин призвал сохранить темпы переоснащения российской армии
  • 21.05 00:23
  • 1
Путин: в 2018 году по линии Минобороны на ГОЗ выделили 1,5 трлн рублей
  • 20.05 22:52
  • 9
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 20.05 22:35
  • 22
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 20.05 21:16
  • 6
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 20.05 21:15
  • 204
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 20.05 18:26
  • 27
Вакансия для Берии
  • 20.05 17:56
  • 1489
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.05 12:22
  • 243
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 20.05 10:46
  • 49
В Индии объяснили отказ от российского оружия в пользу американского
  • 20.05 10:27
  • 4
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
другие обсуждаемые темы