Горные стрелки ЦВО в Туве получат на вооружение всепогодные беспилотники "Элерон-3" и "Тахион"
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БПЛА "Тахион".
Источник: Игорь Коротченко / ruvsa.com
ЦАМТО, 18 мая. Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, получат по ГОЗ новые всепогодные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Элерон-3" и "Тахион".
Шесть "Элеронов" и четыре "Тахиона" поступят до конца года на вооружение роты беспилотных летательных аппаратов бригады. Это позволит обеспечить применение БЛА в единой информационной системе, повысить эффективность разведки, а также совместных действий горных стрелков с артиллерией и авиацией. Экипажи комплексов БЛА заблаговременно пройдут переподготовку в профильном учебном центре Минобороны в подмосковной Коломне.
Ранее сообщалось, что рота БЛА до конца 2018 года будет сформирована в составе дислоцированной на территории Республики Тыва горной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
"Элерон-3" – разведывательный БЛА ближнего радиуса действия, оснащен тепловизором и видеокамерой. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 5 тыс. м.
"Тахион" предназначен для ведения воздушной разведки на дальностях до 40 км днем и ночью. Аппарат специально разработан для применения в различных климатических зонах, оснащен тепловизором и видеокамерой. Остается управляемым при ветре скоростью до 15 м/с. Рабочий диапазон температур – от –30 до +40°С, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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18.05.2018
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