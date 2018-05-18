Горные стрелки ЦВО в Туве получат на вооружение всепогодные беспилотники "Элерон-3" и "Тахион"



БПЛА "Тахион".

Источник: Игорь Коротченко / ruvsa.com БПЛА "Тахион".Источник: Игорь Коротченко / ruvsa.com

ЦАМТО, 18 мая. Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Туве, получат по ГОЗ новые всепогодные беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Элерон-3" и "Тахион".

Шесть "Элеронов" и четыре "Тахиона" поступят до конца года на вооружение роты беспилотных летательных аппаратов бригады. Это позволит обеспечить применение БЛА в единой информационной системе, повысить эффективность разведки, а также совместных действий горных стрелков с артиллерией и авиацией. Экипажи комплексов БЛА заблаговременно пройдут переподготовку в профильном учебном центре Минобороны в подмосковной Коломне.

Ранее сообщалось, что рота БЛА до конца 2018 года будет сформирована в составе дислоцированной на территории Республики Тыва горной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

"Элерон-3" – разведывательный БЛА ближнего радиуса действия, оснащен тепловизором и видеокамерой. Беспилотник способен развивать скорость до 130 км/ч и подниматься на высоту до 5 тыс. м.

"Тахион" предназначен для ведения воздушной разведки на дальностях до 40 км днем и ночью. Аппарат специально разработан для применения в различных климатических зонах, оснащен тепловизором и видеокамерой. Остается управляемым при ветре скоростью до 15 м/с. Рабочий диапазон температур – от –30 до +40°С, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.