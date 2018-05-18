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Серийный Ми-171А2 совершил первый полет

18.05.2018 АО «Вертолеты России» 450 0
Разделы: Авиация
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Ми-171А2. Архивное фото
Ми-171А2. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

На Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) состоялся полет первого серийного вертолета Ми-171А2 в рамках программы летных испытаний машины. Первые многоцелевые Ми-171А2 будут переданы авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги" в опытную эксплуатацию для работы в Заполярье.


Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Частичный переход на электронную конструкторскую документацию позволил сократить время и ресурсы технологической подготовки производства. Изготовление деталей по математическим моделям на станках с числовым программным управлением сократило время техпроцесса, обеспечило точность изготовления и экономию материала.


«Это не просто модернизированный вертолет – это принципиально новая техника, с современными цифровыми технологиями на борту, совершенно другими рабочими характеристиками. Уверен, эта разработка найдет широкий спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках – вертолет является полноценным конкурентом мировым аналогам в самом популярном сегменте многоцелевых машин. В круг потенциальных покупателей входят, прежде всего, страны, эксплуатирующие предшественников - Ми-8/17. Сейчас ведутся переговоры по сертификации Ми-171А2 в странах Латинской Америки. Проявляют интерес страны Азии, Африки, ближнего зарубежья», – заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.


В конструкцию Ми-171А2 было внесено более 80 изменений. Вертолёт оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. На вертолете установлен более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с композитными лопастями и усовершенствованным аэродинамическим профилем. Только за счет аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно повлияло на летно-технические характеристики вертолета.


"Полет первого Ми-171А2, произведенного на У-УАЗ, это знаковое событие, которое говорит о том, что нам удалось успешно запустить вертолет в серию. Теме не менее, работа по проекту не завершена, он находится лишь в начале своего жизненного цикла, и у нас большие планы по его развитию. В настоящее время для расширения условий эксплуатации и сфер применения продолжаются дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов Ми-171А2. На МВЗ им. М. Л. Миля ведутся работы по одобрению использования опционного оборудования: внешней подвески, вспомогательной силовой установки, медмодуля и других дополнительных систем", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


С целью обеспечения безопасности эксплуатации вертолета Ми-171А2 в дальнейшем планируется организовать обучение специалистов летно-технического профиля российских и зарубежных эксплуатантов. В сертифицированном учебном центре У-УАЗ создается материальная база обучения - наглядные пособия, стенды, плакаты, макеты агрегатов. В перспективе для обучения летного состава будет введен в строй тренажер Ми-171А2 на частично подвижной платформе.


Показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%,. Вертолет может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.


Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"), включающего в состав и пилотажно-навигационный комплекс и систему общевертолётного оборудования с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Изменилась эргономика кабины как результат перераспределения функций бортинженера на командира и второго пилота. Использование видеокамер повысило безопасность полета, улучшив обзор закабинного пространства, включая зоны задней полусферы и нижней полусферы.


В августе 2017 года вертолет получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
США
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
У-УАЗ
Персоны
Чемезов Сергей

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