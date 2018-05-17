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Путин заявляет на встрече с Асадом о создании условий для возобновления полноформатного политического процесса в Сирии

18.05.2018 Интерфакс-АВН 268 0
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В. Путин и Б. Асад
В. Путин и Б. Асад.
Источник: rg.ru

Это стало возможным благодаря успехам сирийских правительственных сил

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи отметил значительные успехи сирийских правительственных сил, которые создают условия для возобновления полноформатного политического процесса, сообщает сайт Кремля.

"Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы", - сказал В.Путин в начале встречи. Стенограмма размещена на сайте президента РФ.

"И конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса", - подчеркнул В.Путин.

"Многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи. Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача - это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации", - сказал В.Путин.

Он добавил, что российская сторона находится "в контакте со всеми сторонами этого сложного процесса, включая Организацию Объединенных Наций и представителя Генсекретаря господина Де Мистуру".

"Хотел бы обсудить с вами сегодня все эти направления нашей совместной работы", - сказал В.Путин.

По окончании переговоров главы двух государств сделали заявления об итогах российско-сирийских переговоров, говорится в сообщении на сайте Кремля.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир

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