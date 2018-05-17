Концерн "РУСЭЛПРОМ" изготовил энергетические установки для кабельных судов проекта 15310

Как сообщил 14 мая 2018 года российский электротехнический концерн ООО "РУСЭЛПРОМ", на производственных площадках РУСЭЛПРОМ изготовлены и ожидают отгрузки два гребных электродвигателя (ГЭД) по 4500 кВт, два генератора СГДМ по 4450 кВт и система возбуждения БСВ-РЭМ294 для второго кабельного судна "Вятка" проекта 15310. Все оборудование в скором времени будет поставлено заказчику для закладки. Ранее концерн произвел и поставил аналогичное оборудование для первого судна того же проекта - "Волга" [ранее было переименовано в "Свияга" - bmpd]. Строительство кабелеукладчиков ведется в Керчи Зеленодольским заводом им. Горького.

Строящиеся для ВМФ России АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи кабельнве судна "Свияга" (ранее "Волга") и "Вятка" проекта 15310. Снимок 30.06.2017 (с) Дмитрий Рогозин

Суда проекта 15310 - "Волга" и "Вятка" - это кабелеукладчики океанского класса. Они предназначены для прокладки, подъема и ремонта подводных волоконно-оптических кабельных линий связи, в том числе, для условий крайнего севера. Ранее подобные суда в России не строились, а закупались за границей. Разработка и изготовление судов, которые выдержат суровые арктические условия обеспечит стабильную коммуникацию и электрификацию отдаленных и труднодоступных участков суши.

Серия из двух кабельных судов проекта 15310 строится по заказу министерства обороны Российской Федерации. Приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом Российской Федерации судам присвоены наименования "Волга" и "Вятка". Оба судна были заложены 6 января 2015 года, сдача первого запланирована на 2018 год, а второго - на 2019-й.

Кабельные суда проекта 15310 имеют следующие характеристики:

дедвейт - около 8000 тонн,

длина - около 140 метров,

ширина - около 19 метров,

осадка - около 4 метров,

автономность хода - около 50 суток.

Суда оснащены комплектом кабелеукладочного оборудования, обеспечивающего автоматизированную укладку кабеля с кормовой части судна и ремонт кабеля с носа. Также предусмотрен комплект оборудования, обеспечивающего и задействованного в процессе проведения кабелеукладочных работ в ледовых условиях. Для хранения укладываемого кабеля предусмотрены два основных кабельных тенкса и два резервных, общая масса загружаемого кабеля достигает порядка 5500 тонн.

Разработанная интегрированная система объединит всю судовую автоматику, включая специализированные механизмы по укладке кабеля. Она обеспечит также навигационную безопасность судна. Особенности разработанного кабельного судна отличают его от типичных кабельных судов, в частности предлагаемых зарубежными компаниями, и придают ему статус "не имеющего аналогов в своем классе"

Гребные электродвигатели по 4500 кВт, изготовленные концерном ООО "РУСЭЛПРОМ" для строящегося для ВМФ России АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" на ООО "Судостроительный завод "Залив" в Керчи кабельного судна "Вятка" проекта 15310 (с) ООО "РУСЭЛПРОМ"

Проектное изображение кабельного судна проекта 15310 (с) ООО "РУСЭЛПРОМ"