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Первый прототип французской бронированной машины EBRC Jaguar

18.05.2018 bmpd.livejournal.com 688 4
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16 мая 2018 года французская компания Nexter Systems официально представила первый прототип бронированной машины EBRC Jaguar c колесной формулой 6х6, создаваемой в качестве "флагманского" образца семейства перспективной колесной бронетехники французской армии в рамках программы SCORPION. Данный прототип EBRC Jaguar будет публично продемонстрирован в июне на выставке Eurosatory 2018 в Париже.

Первый прототип перспективной французской "разведывательно-боевой" бронированной машины EBRC Jaguar, 16.05.2018 (с) twitter.com/Tom_Antonov

"Разведывательно-боевая" машина EBRC (Engin Blindé de Reconnaissance et de Combat) Jaguar призвана заменить во французской армии колесные боевые машины с пушечным вооружением AMX-10RC и ERC-90S, а также остающиеся на вооружении самоходные ПТРК VCAC Meрhisto (на шасси бронетранспортера VAB). Разработка Jaguar, как и другой основной машины программы SCORPION (Synergie du contact renforcée par la polyvalence et l'infovalorisation) - бронетранспортера VBMR Griffon с колесной формулой 6х6), предназначенного для замены БТР VAB) - осуществляется конcорциумом в составе Nexter, Thales и Renault Trucks Defense (RTD). Поставки машин EBRC Jaguar и VBMR Griffon планируется начать с 2020 года, хотя неясно, будет ли этот срок выдержан.

Ранее французская армия планировала приобрести 248 машин EBRC Jaguar и 1668 машин VBMR Griffon, однако в недавно одобренной программе вооружений на 2019-2025 годы было утверждено увеличение плана закупок до 300 машин EBRC Jaguar и 1872 машин VBMR Griffon к 2030 году. В том числе 110 машин EBRC Jaguar предполагается поставить по 2025 год. В апреле 2017 года консорциуму во главе с Nexter был выдан контракт на поставку первых 20 машин EBRC Jaguar и 319 машин VBMR Griffon.

В июне 2017 года правительство Бельгии также приняло решение о приобретении для бельгийской армии 67 машин EBRC Jaguar и 417 машин VBMR Griffon в период 2025-2030 годов.

Машина EBRC Jaguar с колесной формулой 6х6 будет иметь полную боевую массу до 25 тонн и оснащена двухместной башней T40 с 40-мм автоматической пушкой CTAS CT40, стреляющей телескопическими боеприпасами. Также на башне установлены две двухзарядные пусковые установки нового ПТРК MBDA MMP. Экипаж три человека. Заявляется баллистическая защита машины на уровне STANAG 4569 Level 4 и усиленная противоминная защита.

Первый прототип перспективной французской "разведывательно-боевой" бронированной машины EBRC Jaguar, 16.05.2018 (с) twitter.com/Tom_Antonov

Первый прототип перспективной французской "разведывательно-боевой" бронированной машины EBRC Jaguar, 16.05.2018 (с) Justine Degez / twitter.com/justine_degez

Первый прототип перспективной французской "разведывательно-боевой" бронированной машины EBRC Jaguar (с) Thales
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Франция
Продукция
AMX-10RC
Компании
Leonardo
MBDA
Nexter
Renault Trucks
Thales
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
Восход
14007
№1
18.05.2018 02:44
Шикарный дизайн. Хочется распечатать и повесить на стену. Продуманность, плавность переходов, гармоничность, чувство законченности. А ни как у нас в некоторых случаях- безнадежное ощущение наспех отесанного топором полена, кричащего своим убогим видом об ужасной депрессии или полном отсутствии чувства эстетического вкуса у его конструктора.
-1
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KZ
Тимур
102
№2
18.05.2018 14:32
Цитата, q
Шикарный дизайн
Так это ж французы. Дизайн это про них ))
0
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RU
Байкал57
798
№3
18.05.2018 16:25
Они скиздили более красивый вариант "Тигра" с башней. Казлы.
0
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RU
MaoDz
1231
№4
18.05.2018 16:39
Цитата, q
Шикарный дизайн. Хочется распечатать и повесить на стену. Продуманность, плавность переходов, гармоничность, чувство законченности. А ни как у нас в некоторых случаях- безнадежное ощущение наспех отесанного топором полена, кричащего своим убогим видом об ужасной депрессии или полном отсутствии чувства эстетического вкуса у его конструктора.
Ну это и не удивительно, у них уже много лет технический дизайн как отдельная дисциплина есть, а у нас "в квартире газ" ))
Больше интересно как пушка?
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