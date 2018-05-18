Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск



Начало буксировки из Санкт-Петербурга в Мурманск построенного на АО «Балтийский завод» плавучего атомного энергетического блока «Академик Ломоносов» проекта 20870. 28.04.2018.

Источник: www.facebook.com/korabel.ru Начало буксировки из Санкт-Петербурга в Мурманск построенного на АО «Балтийский завод» плавучего атомного энергетического блока «Академик Ломоносов» проекта 20870. 28.04.2018.Источник: www.facebook.com/korabel.ru

Энергоблок отправился с завода 28 апреля

МУРМАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в четверг в порт Мурманск, успешно завершив переход из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Росэнергоатома".

"Завершен первый этап буксировки энергоблока, он встал на рейде Мурманска и после всех необходимых процедур ошвартуется у причала", - сказали в компании.

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" покинул территорию Балтийского завода, где строился с 2009 года, утром 28 апреля. Он проследовал мимо территорий Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

Переход в Мурманск занял три недели и не обошелся без инцидентов. Как ранее сообщал "Росатом", 3 мая российские суда конвоя, осуществляющего транспортировку плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", совместно с катерами береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения с ПЭБ судна "Белуга-2" с группой антиядерных активистов на борту. Источник в правительстве Чукотского автономного округа сообщал ТАСС, что попытки перехвата экологами энергоблока начались в проливе Хамрарне между материковой Швецией и датским островом Борнхольм.

В Мурманске он останется до следующего года, после чего начнется второй этап буксировки - в Певек. В Мурманске за это время будут проведены пусковые операции на энергоблоке и другие работы.

Первая плавучая АЭС

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

После ввода в эксплуатацию ПАТЭС, который запланировали на 2019 год, она заменит Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели, и станет самой северной атомной станцией в мире, расположенной в порту Певек в Чукотском АО.

Плавучий энергоблок - первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.