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Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск

18.05.2018 ТАСС 755 2
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Плавучий атомный энергетический блок "Академик Ломоносов"
Начало буксировки из Санкт-Петербурга в Мурманск построенного на АО «Балтийский завод» плавучего атомного энергетического блока «Академик Ломоносов» проекта 20870. 28.04.2018.
Источник: www.facebook.com/korabel.ru

Энергоблок отправился с завода 28 апреля

МУРМАНСК, 17 мая. /ТАСС/. Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в четверг в порт Мурманск, успешно завершив переход из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Росэнергоатома".

"Завершен первый этап буксировки энергоблока, он встал на рейде Мурманска и после всех необходимых процедур ошвартуется у причала", - сказали в компании.

Плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" покинул территорию Балтийского завода, где строился с 2009 года, утром 28 апреля. Он проследовал мимо территорий Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии.

Переход в Мурманск занял три недели и не обошелся без инцидентов. Как ранее сообщал "Росатом", 3 мая российские суда конвоя, осуществляющего транспортировку плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов", совместно с катерами береговой охраны Швеции и Дании предотвратили попытку опасного сближения с ПЭБ судна "Белуга-2" с группой антиядерных активистов на борту. Источник в правительстве Чукотского автономного округа сообщал ТАСС, что попытки перехвата экологами энергоблока начались в проливе Хамрарне между материковой Швецией и датским островом Борнхольм.

В Мурманске он останется до следующего года, после чего начнется второй этап буксировки - в Певек. В Мурманске за это время будут проведены пусковые операции на энергоблоке и другие работы.

Первая плавучая АЭС

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением около 100 тыс. человек.

После ввода в эксплуатацию ПАТЭС, который запланировали на 2019 год, она заменит Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели, и станет самой северной атомной станцией в мире, расположенной в порту Певек в Чукотском АО.

Плавучий энергоблок - первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Норвегия
Россия
Финляндия
Швеция
Эстония
Компании
Балтийский завод
Росатом
Росэнергоатом
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
UA
KillaKan
1710
№1
18.05.2018 13:41
Очень хорошая новость, жду когда начнут эксплуатировать и подсчитают профит, думаю оно того стоит и это очень важный проект.
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RU
DEMiURG
48
№2
18.05.2018 15:01
Цитата, KillaKan сообщ. №1

Электрическая и тепловая энергия, доступная и под боком может дать новое дыхание освоению Севера, сделав проживание там не борьбой с холодом,  а комфортной жизнью  и работой.  Изобилие тепла это и отапливаемые гаражи и склады в том числе.
0
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