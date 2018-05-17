Чемезов: несмотря на санкции Россия нарастила экспорт вооружения в 2017 году



Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов.Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Объем экспортных поставок составил $13,4 млрд, уточнил глава Ростеха

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Россия, несмотря на санкции, нарастила экспорт вооружения в 2017 году до $13,4 млрд против $13,1 млрд в 2016 году. Об этом доложил глава Ростеха Сергей Чемезов президенту РФ Владимиру Путину.

"В 2017 году гособоронзаказ был полностью выполнен предприятиями госкорпорации. Объем экспортных поставок вооружений, несмотря на санкционное давление, продолжил рост и составил $13,4 млрд против $13,1 млрд в 2016 году", - сказал Чемезов.

"В целом по России, с учетом других участников военно-технического сотрудничества, у нас объем составляет более 15 млрд", - отметил Чемезов. По его словам, гособоронзаказ практически выполнен на 98%, "этот показатель тоже выше по сравнению с тем, что было в прошлом году".

В то же время он подчеркнул, что по итогам года зафиксирован и значимый прирост производства гражданской продукции. "По итогам года выручка от гражданской продукции составила 548 млрд рублей, что на 47% больше, чем в 2016 году. В итоге доля гражданской продукции в выручке корпорации по итогам 2017 года составила 29,1% по сравнению с 25,1% годом ранее", - сказал Чемезов.

По его словам, чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2017 году выросла на 38%, до 121 млрд рублей. "По итогам 2017 года консолидированная выручка выросла на 26% и составила 1,6 трлн руб., показатель EBITDA увеличился на 14%, до 305 млрд руб., а чистой прибыли - на 38%, до 121 млрд рублей", - сказал Чемезов.

Стоимость активов по итогам 2017 года, по словам главы госкорпорации, превысила 3 трлн рублей, увеличившись втрое за 10 лет. "В настоящее время в состав Ростеха включены более 700 предприятий. Они объединены в 15 холдингов: 11 из них работают в оборонно-промышленном комплексе, четыре - в гражданских отраслях промышленности. Стоит отметить, что с момента создания стоимость активов Ростеха увеличилась втрое и превысила по итогам 2017 года 3 трлн рублей", - сказал Чемезов.

"Практически за все годы существования корпорация демонстрирует позитивный рост экономических показателей", - отметил глава Ростеха.

Глава Ростеха отметил, что, несмотря на то, что президентом поставлена задача к 2025 году достичь уровня гражданской продукции 50%, самой госкорпорацией ставятся еще более амбициозные планы и добиться этого уровня уже к 2020 году.

Как заявил в марте помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин, западные санкции осложняют продажу отечественного вооружения, однако общий портфель заказов компании-спекцэкспортера "Рособоронэкспорт" в 2017 году не уменьшился и составляет около $45 млрд. Новых контрактов в прошлом году было подписано на сумму более $16 млрд.

Помощник президента также отмечал, что санкции не изменили географию поставок российских вооружений. Основной рынок российского оружия (около 50%) по-прежнему приходится на Ближний Восток, Северную Африку, Индию и Китай. В 2017 году к партнерам РФ по военно-техническому сотрудничеству добавились такие страны, как Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Турция, Катар, Бахрейн.