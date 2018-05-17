Путин призвал сохранить темпы переоснащения российской армии
|
|
Президент Рф Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями ВПК. 15 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая - РИА Новости. Набранные высокие темпы переоснащения армии и флота России необходимо сохранить, исполнение Гособоронзаказа должно осуществляться в срок, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военного совещания.
"Обращу внимание, на всех исполнителях (гособоронзаказа - ред.) лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок. Таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота", - сказал Путин.
Он напомнил, что в текущем году продолжится перевооружение зенитно-ракетных войск на системы С-400 и комплексы "Панцирь-С". "Прошу командующего Воздушно-космическими силами, руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи. Все ли идет по плану", - отметил президент.
|
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.05.2018 Путин: в 2018 году по линии Минобороны на ГОЗ выделили 1,5 трлн рублей
25.12.2017 Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
28.11.2017 Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
29.05.2017 Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
28.04.2017 ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие
26.12.2016 Заслушанные генералы