Путин призвал сохранить темпы переоснащения российской армии



Президент Рф Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями ВПК. 15 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент Рф Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями ВПК. 15 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая - РИА Новости. Набранные высокие темпы переоснащения армии и флота России необходимо сохранить, исполнение Гособоронзаказа должно осуществляться в срок, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе военного совещания.

"Обращу внимание, на всех исполнителях (гособоронзаказа - ред.) лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок. Таким образом поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота", - сказал Путин.

Он напомнил, что в текущем году продолжится перевооружение зенитно-ракетных войск на системы С-400 и комплексы "Панцирь-С". "Прошу командующего Воздушно-космическими силами, руководителей ведущих предприятий ОПК в авиационной и ракетно-космической областях подробно доложить сегодня, как решаются поставленные задачи. Все ли идет по плану", - отметил президент.