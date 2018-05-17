Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВС России в этом году должны получить 160 единиц авиатехники, заявил Путин

18.05.2018 РИА Новости 426 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018
Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России в текущем году должны получить 160 единиц авиатехники, 10 боевых кораблей, заявил президент России Владимир Путин, открывая очередное военное совещание.

"Большинство контрактов (гособоронзаказа- ред.) уже заключено, в соответствии с ними вооруженные силы России должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей", - сказал Путин.

Президент заявил, что в авиационные части РФ должны поступить такие самолеты и вертолеты, как Су-35С, Су-34, Ми-28.

"В авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации - Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52", - сказал Путин в ходе военного совещания.

Он также добавил, что в ракетные войска должны поступить 14 космических комплексов, а арсенал сил общего назначения пополнятся 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
МИ-28
Ми-35
Ми-35М
Су-30
Су-34
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 07:15
  • 13
Газа под ударами израильской авиации
  • 18.05 23:18
  • 14
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 18.05 23:04
  • 21
Дурные предчувствия
  • 18.05 22:15
  • 7337
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.05 22:08
  • 4
Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин
  • 18.05 21:40
  • 18
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 18.05 21:04
  • 3
Вячеслав Моше Кантор о безопасной толерантности и её роли в современном мире
  • 18.05 20:58
  • 3
США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой
  • 18.05 20:55
  • 2
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 18.05 20:49
  • 11
"Если не "Ангара", то что?"
  • 18.05 19:42
  • 5
Ответ не заставит себя ждать
  • 18.05 19:38
  • 4
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 18.05 18:56
  • 1
Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом
  • 18.05 18:49
  • 69
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 18.05 17:24
  • 4
Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей
другие обсуждаемые темы