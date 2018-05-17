ВС России в этом году должны получить 160 единиц авиатехники, заявил Путин



Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 17 мая - РИА Новости. Вооруженные силы России в текущем году должны получить 160 единиц авиатехники, 10 боевых кораблей, заявил президент России Владимир Путин, открывая очередное военное совещание.

"Большинство контрактов (гособоронзаказа- ред.) уже заключено, в соответствии с ними вооруженные силы России должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей", - сказал Путин.

Президент заявил, что в авиационные части РФ должны поступить такие самолеты и вертолеты, как Су-35С, Су-34, Ми-28.

"В авиационные части должны поступить новые самолеты оперативно-тактической авиации - Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты Ми-28, Ми-35М и Ка-52", - сказал Путин в ходе военного совещания.

Он также добавил, что в ракетные войска должны поступить 14 космических комплексов, а арсенал сил общего назначения пополнятся 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения, танков и бронемашин.