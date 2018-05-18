УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем

Автомобили УАЗ "Пикап", вооруженные крупнокалиберными пулеметами "Корд" и автоматическими гранатометами АГ-17, становятся привычными в Вооруженных силах РФ. Такая техника активно задействуются в ходе боевой учебы, пишет "РГ".

"РГ"

В настоящее время на базе УАЗа также разработана машина, способная перебрасывать 120-мм минометы 2Б11. Благодаря этому артиллерийские расчеты получают возможность быстрой смены позиции, что значительно сокращает время для выполнения боевой задачи.

Подобное размещение вооружения обеспечивает скрытую транспортировку миномета, что необходимо для выполнения специальных задач. Мотострелки или спецназ всегда рады, если их действия поддержит такое мощное огневое средство, позволяющее эффективно поражать живую силу и оборонительные сооружения противника.

2Б11 имеет максимальную дальность стрельбы в 7,1 км. Скорострельность может достигать 15 выстрелов в минуту. Расчет из 4 человек приводит оружие в боевое положение всего за одну минуту. Перевозимый боекомплект - 24 выстрела. Полная масса автомобиля с 230-кг минометом составляет 2800 кг. Максимальная скорость - 135 км/ч.