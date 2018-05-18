УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
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Автомобили УАЗ "Пикап", вооруженные крупнокалиберными пулеметами "Корд" и автоматическими гранатометами АГ-17, становятся привычными в Вооруженных силах РФ. Такая техника активно задействуются в ходе боевой учебы, пишет "РГ".
"РГ"
В настоящее время на базе УАЗа также разработана машина, способная перебрасывать 120-мм минометы 2Б11. Благодаря этому артиллерийские расчеты получают возможность быстрой смены позиции, что значительно сокращает время для выполнения боевой задачи.
Подобное размещение вооружения обеспечивает скрытую транспортировку миномета, что необходимо для выполнения специальных задач. Мотострелки или спецназ всегда рады, если их действия поддержит такое мощное огневое средство, позволяющее эффективно поражать живую силу и оборонительные сооружения противника.
2Б11 имеет максимальную дальность стрельбы в 7,1 км. Скорострельность может достигать 15 выстрелов в минуту. Расчет из 4 человек приводит оружие в боевое положение всего за одну минуту. Перевозимый боекомплект - 24 выстрела. Полная масса автомобиля с 230-кг минометом составляет 2800 кг. Максимальная скорость - 135 км/ч.
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17.05.2018
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Олег Бахарев
2122
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№1
18.05.2018 15:34
Странно, что для расчета из 4-х человек предусмотрели 2-х местный автомобиль. 8)
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Leron
3290
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№2
18.05.2018 15:46
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №1можно подумать до этого они в кабину Урала или КАМАЗа помещались...
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Владислав
16944
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№3
18.05.2018 18:56
V1
V2
КМ-8 «ГРАНЬ»
или ленивый вариант:
Полагаю лучше что-то вроде такого с управлением и крылышками в радиопрозрачном корпусе.
В целом время после выстрела свалить - секунды поэтому целесообразнее :
Прабабушка подобного решения как всегда в Германии года так 1942
Типичный же вариант бюджетного пока ограничен мозгами но это уже не вопрос железа а вопрос программ. Данный дрон смахивает на Skywalker X 8 китайский стоит в полном фарше 25-30тыс руб, в зависимости от задачи и можете лететь на 100-200км, спкойно вынося тылы. Или несколько раз применяться если цели не находилось. Конкретно этот применяли против Новороссии.
"«Беспилотник оснащен кумулятивным зарядом „КЗ-6“ (сомневаюсь т.к. ГП оного 2кг максимум обычный сёрчер китайский а вес того 4,8кг, разве если сняли корпус, но это вполне реально с машиной с более мощным двиглом), пластичным взрывчатым веществом и электродетонатором."
http://c-in.ru/smi/170417-vsu-nachali-ispitaniya-udarnih-bespilotnikov-na-territorii-dnr--basurin-foto.html
Для справки:
"Масса.........................................................4.8 кг.
Масса ВВ (ТГ-50)........................................1.8 кг.
Макс. диаметр корпуса...............................11.2см.
Длина заряда.............................................24 см.
Глубина установки в воде...........................до 10 м.
Заряд пробивает:
- броня.......................................................до 21.5 см.
- железобетон.............................................до 55 см.
- грунт........................................................до 80 см."
http://weaponland.ru/publ/standartnyj_kumuljativnyj_zarjad_vv_kz_6/12-1-0-1148
Что мешает иметь 4х пускалку на УАЗике/Тигре?
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Владислав
16944
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№4
18.05.2018 19:38
Важный момент. Я не рассматриваю современными ЛЮБЫЕ обитаемые системы. Это слишком медленно и накладно. Багги-дрон выйдет 400-600тыс руб при лучшей скорости-проходимости чес у УАЗ по сухим рыхлым грунтам. НАвороченные нет смысла это ценник под 50кЕвро
БК из 4-8 дронов позволит ему быть носителем БПЛА с максимально возможными ТТХ.
Если попроще то влезет и десятка два с нагрузкой 2-3кг ВВ, постоянно позволяя подпитывать сеть.
Сети люди уже ненужны будут. Разве для конструирования и обеспечения некоторыми ресурсами робототехнического производства, где не будет никаких токарных и прочих подобных станков.
В России подобным не стали заниматься из--за отличия того что говорят от реальных целей, похожих больше на здачу (З- специально) территории.
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