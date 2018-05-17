Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Нет своей - поставим израильскую. США планируют установить активную защиту на Абрамсы и Бредли

18.05.2018 Военное обозрение 492 0
0
Понравилась новость?
 0

Командование Армии США намерено до конца 2019 года оснастить основные боевые танки M1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley системами активной защиты. Как пишет Breaking Defense, новые системы получит бронетехника четырех танковых бригад, предназначенных для боевого развертывания за рубежом.

http://www.globallookpress.com/

Для установки на танки M1 Abrams американские военные выбрали израильскую систему активной защиты Trophy; именно она серийно ставится на Merkava. Армия США проводила испытания этой системы на танках M1A1 и колесных боевых бронемашинах Stryker с 2015 года. Тогда же испытания системы планировал провести Корпус морской пехоты США. Испытания, проведенные армейскими специалистами были признаны успешными; по их итогам военные и приняли решение об установке Trophy на танки.

При этом система Trophy была признана непригодной для установки на относительно легкие боевые машины пехоты Bradley. Эти бронемашины должны получить более легкую и компактную систему активной защиты Iron Fist Light тоже израильской разработки. Испытания этой системы проводились американцами с 2016 года. Сами израильтяне планировали ставить Iron Fist на тяжелые бронетранспортеры Namer, но в конечном итоге решили адаптировать для этих машин танковую систему Trophy.

В настоящее время в составе Армии США организованы девять активных танковых бригад, число которых в ближайшее время планируется увеличить до десяти. Кроме того, еще пять бригад действуют в составе Национальной гвардии. Каждая бригада насчитывает 4,7 тысячи человек, а также 87 танков M1 и 144 бронемашины Bradley. Кроме того, в состав танковых бригад входят 18 самоходных гаубиц M109, 18 самоходных минометов, 84 расчета с противотанковыми ракетами FGM-148 Javelin, 450 гусеничных машин и 900 колесных машин.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
Bradley
Javelin ПТРК
M1 Abrams
M109
Merkava
Namer БТР
Stryker

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 07:15
  • 13
Газа под ударами израильской авиации
  • 18.05 23:18
  • 14
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 18.05 23:04
  • 21
Дурные предчувствия
  • 18.05 22:15
  • 7337
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.05 22:08
  • 4
Правительство Болгарии одобрило покупку новых истребителей и бронемашин
  • 18.05 21:40
  • 18
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 18.05 21:04
  • 3
Вячеслав Моше Кантор о безопасной толерантности и её роли в современном мире
  • 18.05 20:58
  • 3
США - Пхеньяну: Вывозите ЯО - получаете рис с тушёнкой
  • 18.05 20:55
  • 2
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 18.05 20:49
  • 11
"Если не "Ангара", то что?"
  • 18.05 19:42
  • 5
Ответ не заставит себя ждать
  • 18.05 19:38
  • 4
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 18.05 18:56
  • 1
Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом
  • 18.05 18:49
  • 69
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 18.05 17:24
  • 4
Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей
другие обсуждаемые темы