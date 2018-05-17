Нет своей - поставим израильскую. США планируют установить активную защиту на Абрамсы и Бредли
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Командование Армии США намерено до конца 2019 года оснастить основные боевые танки M1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley системами активной защиты. Как пишет Breaking Defense, новые системы получит бронетехника четырех танковых бригад, предназначенных для боевого развертывания за рубежом.
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Для установки на танки M1 Abrams американские военные выбрали израильскую систему активной защиты Trophy; именно она серийно ставится на Merkava. Армия США проводила испытания этой системы на танках M1A1 и колесных боевых бронемашинах Stryker с 2015 года. Тогда же испытания системы планировал провести Корпус морской пехоты США. Испытания, проведенные армейскими специалистами были признаны успешными; по их итогам военные и приняли решение об установке Trophy на танки.
При этом система Trophy была признана непригодной для установки на относительно легкие боевые машины пехоты Bradley. Эти бронемашины должны получить более легкую и компактную систему активной защиты Iron Fist Light тоже израильской разработки. Испытания этой системы проводились американцами с 2016 года. Сами израильтяне планировали ставить Iron Fist на тяжелые бронетранспортеры Namer, но в конечном итоге решили адаптировать для этих машин танковую систему Trophy.
В настоящее время в составе Армии США организованы девять активных танковых бригад, число которых в ближайшее время планируется увеличить до десяти. Кроме того, еще пять бригад действуют в составе Национальной гвардии. Каждая бригада насчитывает 4,7 тысячи человек, а также 87 танков M1 и 144 бронемашины Bradley. Кроме того, в состав танковых бригад входят 18 самоходных гаубиц M109, 18 самоходных минометов, 84 расчета с противотанковыми ракетами FGM-148 Javelin, 450 гусеничных машин и 900 колесных машин.
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17.05.2018
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