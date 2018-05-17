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Индия: Испытания БРПЛ K-15 Sagarika, и радиотишина...

18.05.2018 Военное обозрение 462 0
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Пресс-служба министерства обороны Индии сообщает о том, что в рамках программы "Сделано в Индии" создаётся наземный вариант ракеты Sagarika K-15 (B05). На сегодняшний день у ВС Индии на вооружении стоит баллистическая ракета Sagarika K-15 подводного базирования. Эта ракета способна доставлять ядерную боеголовку на расстояние не более 750 км. Sagarika K-15 входит в состав ядерной триады Индии, однако полностью её испытания для АПЛ пока не были завершены. По крайней мере, о своей "ядерной триаде" пишут индийские СМИ...

Основным носителем ракет такого типа в ВМС Индии является атомная субмарина INS Arihant ("Истребитель врагов").

Головная подводная лодка этого проекта была принята на вооружение в 2016 году. На борту способна нести 12 БРПЛ Sagarika K-15.

Министр обороны Индии Нирмала Ситхамаран, как отмечают индийские СМИ, дала понять, что были завершены испытания ракеты "Сагарика", причём с прицелом на продолжение разработок сухопутного варианта. Г-жа Ситхамаран сообщила, что все пуски были проведены успешно.

Исходя из этого, индийские военные эксперты делают вывод, что наземный вариант K-15 может быть доведён до ума уже в недалёком будущем.

Из материала в издании Indian Defense News:

Из заявления министра обороны видно, что "Сагарика" действительно прошла серию секретных испытаний, прежде чем она была введена в действие военно-морским флотом, и в этот решающий период поддерживалась полная радиотишина.

При этом добавляется, что ракету следует модернизировать – с увеличением радиуса действия. По некоторым данным, испытания дали понять, что заявленная дальность поражения цели в 750 км в реальности как минимум на 90-100 км больше той, которая была выявлена в ходе непосредственных испытаний. Отмечается, что относительно низкий радиус действия несёт угрозу для самих ВМС Индии, которые готовы ракету применять.

topwar.ru

Из материала:

Индия начала работу над ракетой К-5, которая имеет дальность 5000 км, а также К-6 с дальностью до 6000 км для АПЛ.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Проекты
Arihant
Ядерный щит

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