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Новейший американский конвертоплан V-280 Valor полетел по-самолетному

18.05.2018 Военное обозрение 283 0
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Перспективный американский конвертоплан V-280 Valor, разрабатываемый компанией Bell Helicopter, 15 мая 2018 года совершил первый полет в самолетном режиме, сообщает "nplus1" со ссылкой на Defense News. Во время этих испытаний летательный аппарат развил скорость в 190 узлов (около 352 километров в час).

bellhelicopter.com

Подробности о состоявшихся испытаниях не раскрываются. Вероятно, специалисты проверяли транзитный режим полета при переходе от "вертолетной" конфигурации к "самолетной" и обратно. Также оценивалась работа бортового оборудования и механизмов поворота воздушных винтов.

В общей сложности к настоящему времени V-280 провел в воздухе 27 часов. Конвертоплан прошел уже наземные испытания, совершил несколько полетов в вертолетном режиме, в том числе, с незначительным наклоном воздушных винтов. Кроме того, специалисты проверили работу бортового оборудования аппарата.

V-280 разрабатывается в рамках тендера JMR в качестве нового армейского транспортного летательного аппарата, предназначенного для быстрой переброски бойцов и грузов на большие расстояния. Согласно требованиям военных, такой аппарат должен быть способен на вертикальные взлет и посадку.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
V-280
Компании
Bell Helicopter
Textron

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