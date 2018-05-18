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Дайте нам авианосец! Страны Балтии запросили у США усиление авиацией и флотом

18.05.2018 Военное обозрение 403 1
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Министры иностранных дел прибалтийских стран провели в Вашингтоне переговоры с советником президента США Джоном Болтоном. В ходе разговора поднималась проблема региональной ПВО и усиление натовских батальонов в Прибалтике авиацией и флотом, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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Сейчас у нас есть силы передового базирования и определенный ограниченный, но международный контингент является помощью нашей безопасности. Мы говорим не только о сухопутных силах, в будущем мы бы хотели хотя бы перспективу того, чтобы в это были вовлечены военно-морские силы и военно-воздушные

- сказал глава МИД Литвы

Линкявичюс добавил, что для балтийских стран важно, чтобы пребывание союзников "было большим не только в количественном выражении, но и более разнообразным по своим формам": это могут быть учения, визиты, дислокация техники, филиалы военных баз.

По словам министра, встреча с Болтоном, который начал работать на этом посту несколько недель назад, позволяет надеяться на прекрасное сотрудничество.

Международные батальоны НАТО в странах Балтии и Польше размещены в 2017 году. Альянс утверждает, что таким образом реагирует на агрессию России на Украине. В Москва утверждают, что действия блока ставят под угрозу безопасность России.
17.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Литва
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Ameise
105
№1
18.05.2018 18:56
калоша в Балтийской луже )
0
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