Песков: Чемезов отчитается перед Путиным о работе Ростеха за год



Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент продолжит серию совещаний, посвященных развитию оборонно-промышленного комплекса

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов представит президенту РФ Владимиру Путину отчет о работе госкорпорации за год. Об этом сообщил журналистам и.о. пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

"Традиционный ежегодный отчет о работе госкорпорации "Ростех" президенту представит Сергей Чемезов", - заявил представитель Кремля.

Он напомнил, что также в четверг Путин продолжит серию совещаний, посвященных развитию оборонно-промышленного комплекса. "Сегодня продолжится обсуждение гособоронзаказа: насколько эффективно тратятся бюджетные средства, которые выделяются Минобороны, и насколько эффективно приобретается и насколько качественная техника", - отметил Песков.