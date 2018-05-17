Песков: Чемезов отчитается перед Путиным о работе Ростеха за год
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Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Президент продолжит серию совещаний, посвященных развитию оборонно-промышленного комплекса
СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов представит президенту РФ Владимиру Путину отчет о работе госкорпорации за год. Об этом сообщил журналистам и.о. пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.
"Традиционный ежегодный отчет о работе госкорпорации "Ростех" президенту представит Сергей Чемезов", - заявил представитель Кремля.
Он напомнил, что также в четверг Путин продолжит серию совещаний, посвященных развитию оборонно-промышленного комплекса. "Сегодня продолжится обсуждение гособоронзаказа: насколько эффективно тратятся бюджетные средства, которые выделяются Минобороны, и насколько эффективно приобретается и насколько качественная техника", - отметил Песков.
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17.05.2018
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