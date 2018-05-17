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ВВС Судана получили новые учебно-боевые самолеты FTC-2000

18.05.2018 ЦАМТО 275 0
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JL-9
Китайский учебно-боевой самолет JL-9 (другое обозначение - FTC-2000 Mountain Eagle (Shanying).

ЦАМТО, 17 мая. Как объявило 16 мая Министерство обороны Судана, на вооружение Военно-воздушных сил страны приняты новые учебно-боевые самолеты FTC-2000 китайского производства.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министерство, в официальной церемонии ввода в боевой состав ВВС новой эскадрильи, оснащенной FTC-2000, приняли участие заместитель начальника генерального штаба ВС Судана генерал-майор Авад Халафалла Марави (Awad Khalafallah Marawi) и военный атташе Китая.

На опубликованных фотографиях идентифицированы самолеты с номерами от 1201 до 1206, что указывает на то, что ВВС получили все шесть заказанных FTC-2000.

Как сообщал ЦАМТО, о заключении командованием Вооруженных сил Судана с китайской корпорацией GAIC (Guizhou Aircraft Industry Corporation), являющейся подразделением корпорации AVIC, контракта на приобретение шести сверхзвуковых самолетов FTC-2000 (экспортная версия двухместного учебно-боевого самолета JL-9), стало известно в ноябре 2016 года в ходе выставки Airshow China 2016.

FTC-2000 – экспортный вариант двухместного сверхзвукового реактивного самолета JL-9, который выпускается корпорацией AVIC, принят на вооружение ВВС и ВМС НОАК для подготовки пилотов.

Судя по тому, что на одной из фотографий самолет оснащен внешним топливным баком, а рядом демонстрировался закупленный комплект вооружения, ВВС Судана приобрели версию FTC-2000G. Данная модификация впервые была представлена в 2012 году. Версия с пятью точками подвески вооружения позиционируется как доступный многоцелевой самолет, который может заменить истребители F-7, УБС FT-7 и штурмовики A-5. На вооружении ВВС Судана имеются как самолеты F-7, так и A-5.

Максимальная взлетная масса FTC-2000G составляет около 11 т, включая 2 т боевой нагрузки. Длина самолета – 15,4 м, размах крыла – 9,99 м. FTC-2000G способен развивать максимальную скорость 1,4М, максимальная дальность полета – 1650 км, практический потолок – 15 км. В качестве вооружения может применяться пушка ГШ-23, управляемые ракеты и авиабомбы.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Судан
Продукция
ГШ-23
Компании
AVIC

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