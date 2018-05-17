Рособоронэкспорт принял участие в мероприятиях, посвященных 65-летию системы ВТС России



Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Анна Юдина Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Анна Юдина

ЦАМТО, 17 мая. Делегация АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) приняла участие в торжественном приеме послов и военных атташе иностранных государств, посвященном 65-летию создания системы ВТС РФ с иностранными государствами.

Мероприятие, организованное ФСВТС России, состоялось 15 мая в "Президент-Отеле" в Москве. В торжественном приеме также участвовали представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и Госкорпорации Ростех.

"Рособоронэкспорт выступает преемником прекрасных традиций и огромного опыта военно-технического сотрудничества нашей страны с иностранными государствами. Компания успешно сохраняет наработанные за десятилетия связи и постоянно расширяет географию своей деятельности. Партнеры России знают, что современное российское оружие позволяет им надежно защищать свой национальный суверенитет. При этом сегодня свыше 1 млн. человек трудятся на предприятиях отечественного оборонно-промышленного комплекса для реализации порядка 1000 действующих контрактов Рособоронэкспорта с иностранными заказчиками российских вооружения и военной техники более чем из 70 государств", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Родоначальником советской (российской) системы ВТС с иностранными государствами считается Главное инженерное управление, образованное в 1953 году при Министерстве внутренней и внешней торговли по распоряжению Совета Министров СССР. Система на протяжении всего срока своего существования постоянно развивалась и совершенствовалась и в своем нынешнем облике сложилась в начале XXI века.

В 2000 году в рамках реформы был создан Комитет по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации (КВТС России), преемником которого сегодня является ФСВТС России. На базе двух посредников (ФГУП "Государственная компания "Росвооружение", ФГУП "Промэкспорт") был образован единственный государственный спецэкспортер Рособоронэкспорт.

Сегодня система ВТС России с иностранными государствами представляет собой хорошо отлаженный механизм, учитывающий многочисленные нюансы и тонкости внешнеторговой деятельности. Все составляющие этой системы, в том числе и Рособоронэкспорт, работают максимально слаженно, а гарантом ее безупречного функционирования выступает Президент Российской Федерации.

"Как бы ни была выстроена система, ее работа не будет оптимальной без четкого взаимодействия непосредственно с заказчиками вооружения и военной техники. В 2017 году по линии Рособоронэкспорта в России работало более 400 иностранных делегаций из 70 стран, расположенных во всех регионах мира. И здесь я хотел бы выразить огромную признательность дипломатическим работникам стран-партнеров. Во многом благодаря их ежедневному кропотливому труду Рособоронэкспорту удается добиваться полного понимания с нашими зарубежными коллегами", – обратился Александр Михеев к гостям торжественного приема.

В рамках праздничных мероприятий 18 мая Рособоронэкспорт примет участие в торжественном вечере, посвященном 65-летию создания системы ВТС Российской Федерации с иностранными государствами. На него в Центральный академический театр Российской Армии приглашены ветераны военно-технического сотрудничества СССР и России.

"Рособоронэкспорт активно поддерживает ветеранское движение. Без этих людей, их многолетнего труда Россия сегодня вряд ли бы занимала лидирующие позиции на мировом рынке оружия. Рособоронэкспорт в своей работе на благо России ежедневно использует наработанные в течение десятилетий связи и опыт наших ветеранов", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".