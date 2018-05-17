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Трамп поручил Помпео готовить план санкций против РФ в ответ на предполагаемое нарушение ДРСМД

18.05.2018 Интерфакс-АВН 580 0
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Майк Помпео
Майк Помпео.
Источник: http://www.globallookpress.com

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майку Помпео подготовить план введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с предполагаемым нарушением со стороны России Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я делегирую госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки функции полномочия, имеющиеся у президента, в соответствии с разделом 1244(С), пункты 1-4 Закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год", - говорится в опубликованном на сайте Белого дома распоряжении американского лидера.

В прошлом году сенат США принял законе о военном бюджете на 2018 год, в котором содержится положение о мерах в ответ на нарушение Россией условий ДРСМД.

В частности, в разделе 1244 (С) говорится о том, что президент должен предоставить комитетам конгресса США доклад с планом введения мер в отношении лиц, ответственных за несоблюдение РФ ДРСМД, включая высокопоставленных политических лиц правительства РФ, занимающихся вопросами внешней политики.

В качестве мер перечисляются следующие: блокировка любых транзакций, связанных с собственностью на территории США; запрет въезда в США и невозможность получить визу или других документов для въезда, аннулирование уже имеющиеся визы; а также другие санкции, которые президент сочтет уместными.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
РСМД

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