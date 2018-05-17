Министр иностранных дел Эстонии заявил о необходимости сдерживания России и снижения исходящей от нее угрозы



Военнослужащие ВС США и Эстонии во время учений «Steadfast Jazz 2013».

Источник: U.S. Army Военнослужащие ВС США и Эстонии во время учений «Steadfast Jazz 2013».Источник: U.S. Army

Таллин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) призвал союзников сохранять в отношении России твердость и единство.

"Мы должны в своей деятельности в отношении России сохранять твердость и единство. Это единственный способ снижения исходящей от России угрозы", - заявил он на состоявшейся в среду встрече министров иностранных дел стран Балтии с советником по национальной безопасности США Джоном Болтоном (John Bolton), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

На встрече были рассмотрены также вопросы, связанные с предстоящим в июле саммитом НАТО.

"Ключевым сигналом об успешности трансатлантического единства и прочных связях станет предстоящий в июле саммит НАТО," - считает С.Миксер.

Он подчеркнул желание Эстонии развивать мощь коллективной обороны и укреплять позиции сдерживания НАТО. "Мы считаем важным справедливое распределение нагрузки и надеемся, что государства НАТО по возможности повысят оборонные расходы до двух процентов", - заявил С.Миксер.

Министры иностранных дел Балтии подчеркнули важность постоянного присутствия США в их регионе. "У государств Балтии и США единое понимание нынешней ситуации в области безопасности и наши союзнические отношения крепки. Уверен, что такими они и останутся. Как следствие недавнего саммита Балтия-США мы продолжим переговоры во имя того, чтобы и в дальнейшем противостоять сегодняшним угрозам безопасности", - заявил С.Миксер.

Стороны рассмотрели также вопросы, связанные с Ираном. "Самое важное - не терять из виду главной цели - безъядерного Ирана. Это наша единая трансатлантическая цель," - сказал глава МИД Эстонии.