Эксперт рассказал о задачах российских военных кораблей в Средиземноморье



Сторожевой корабль Адмирал Григорович. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко Сторожевой корабль Адмирал Григорович. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Присутствие российских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", в Средиземном море позволит РФ добиться стратегического неядерного сдерживания всех потенциально враждебных военных сил в регионе, заявил РИА Новости в среду член общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии.

"Это решение, прежде всего, обусловлено вопросами национальной безопасности России. Корабли и подводные лодки, оснащенные "Калибрами", - это реальный компонент стратегического неядерного сдерживания. Россия вошла в клуб избранных мировых держав, обладающих таким оружием, которое позволяет гибко и оперативно осуществлять высокоточные удары по любым целям на расстоянии до нескольких тысяч километров", - сказал Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что подобными возможностями сегодня не обладает ни одна мировая держава, кроме США и России.

"Таким образом, наша страна обнулит любые планы тех, кто попробует покуситься на её безопасность. Это, в том числе, элемент сдерживания НАТО и любых других сил, которые рассматривают Россию как возможного противника. Таким образом, группировка ВМФ России в Средиземном море нейтрализует огромный спектр угроз", - отметил собеседник агентства.

Коротченко напомнил, что ранее президент России отметил возможность оснащения "Калибров" как обычным, так и ядерным боезарядом.