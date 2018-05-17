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V-280 Valor бьет крейсерские скорости

18.05.2018 1399 1
Разделы: Авиация
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Конвертоплан Bell V-280 Valor
Первый опытный образец военного конвертоплана Bell V-280 Valor (регистрационный номер N280BH) в первом полете. Амарилло (Техас), 18.12.2017.
Источник: Bell Helicopter

Демонстрационный прототип с поворотными винтами V-280 Valor компании Bell совершил полет на крейсерской скорости 352 км/час.


Для выхода на крейсерский режим полета поворотные роторы V-280 переводились из вертикального, взлетного положения в полностью горизонтальное, направленные вперед. На последних летных испытаниях самолет компании достиг скорости в 352 км/час, но продолжит совершенствовать конвертоплан, пока не выйдет на намеченные 520 км/час, сообщил 15 мая представитель пресс-службы компании.



Самолет является частью программы JMR-TD (Joint Multi-Role Technology Demonstration – примечание ВПК.name), которая будет информировать представителей армии США о требованиях к парку будущих вертолетов. Требования могут стать доступны в сети до 2030 года.


В программе задействованы демонстрационные прототипы двух самолетов: V-280 Valor компании Bell и SB-1 Defiant компаний Sikorsky - Boeing.


Самолет Bell совершил свой первый полет в декабре 2107 года. Sikorsky и Boeing планируют начать полеты на их самолете к концу 2018 года.


Как следствие, роторы конвертоплана V-280 отработали уже 90 часов, а сам V-280 провел в полете более 27 часов. Самолет проходил испытания в режиме рулежки и маневров на взлетной полосе на малой высоте, включая развороты на 360 градусов, перемещения вперед/задом/боком и посадку с пробегом на скорости 110 км/час.


Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.name
17.05.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Defiant SB1
V-280
Компании
Bell Helicopter
Boeing
Sikorsky Aircraft

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
16944
№1
17.05.2018 20:21
PRO
ТТХ безусловно выдающиеся.

CONTRA
- Стоимость слабоактуальна для коммерческого рынка, полагаю 50млн долл как минимум, скорее под 80 в фарше как военный (с РЭБ, КАЗ, комплектами бронирования и проч.)
- сбивается ракетой с дрона сегмент сети гарантированно убивающий его стоит как лопасть TILT-ротора данной железки. РЭБ и проч не покатят.
+1
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