V-280 Valor бьет крейсерские скорости



Первый опытный образец военного конвертоплана Bell V-280 Valor (регистрационный номер N280BH) в первом полете. Амарилло (Техас), 18.12.2017.

Источник: Bell Helicopter Первый опытный образец военного конвертоплана Bell V-280 Valor (регистрационный номер N280BH) в первом полете. Амарилло (Техас), 18.12.2017.Источник: Bell Helicopter

Демонстрационный прототип с поворотными винтами V-280 Valor компании Bell совершил полет на крейсерской скорости 352 км/час.

Для выхода на крейсерский режим полета поворотные роторы V-280 переводились из вертикального, взлетного положения в полностью горизонтальное, направленные вперед. На последних летных испытаниях самолет компании достиг скорости в 352 км/час, но продолжит совершенствовать конвертоплан, пока не выйдет на намеченные 520 км/час, сообщил 15 мая представитель пресс-службы компании.

Самолет является частью программы JMR-TD (Joint Multi-Role Technology Demonstration – примечание ВПК.name), которая будет информировать представителей армии США о требованиях к парку будущих вертолетов. Требования могут стать доступны в сети до 2030 года.

В программе задействованы демонстрационные прототипы двух самолетов: V-280 Valor компании Bell и SB-1 Defiant компаний Sikorsky - Boeing.

Самолет Bell совершил свой первый полет в декабре 2107 года. Sikorsky и Boeing планируют начать полеты на их самолете к концу 2018 года.

Как следствие, роторы конвертоплана V-280 отработали уже 90 часов, а сам V-280 провел в полете более 27 часов. Самолет проходил испытания в режиме рулежки и маневров на взлетной полосе на малой высоте, включая развороты на 360 градусов, перемещения вперед/задом/боком и посадку с пробегом на скорости 110 км/час.

Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.name