ВВС применяли неизвестный БЛА в Афганистане для поиска террористов, которые закладывали взрывные устройства на дорогах



БПЛА Silver Fox компании Raytheon, модифицированный Исследовательской лабораторией ВВС и применявшийся в Афганистане под названием «Silver Fang». (Фото: Raytheon).

Источник: https://www.defensenews.com/ БПЛА Silver Fox компании Raytheon, модифицированный Исследовательской лабораторией ВВС и применявшийся в Афганистане под названием «Silver Fang». (Фото: Raytheon).Источник: https://www.defensenews.com/

Расследование Defense News Military Times показало, что в середине 2010 года военно-воздушные силы впервые применили в Афганистане экспериментальный, разведывательный дрон Silver Fang (дословно «Серебряный клык» - примечание ВПК.name) собственной разработки.

О БЛА Silver Fang мало что есть в Интернет. Информация о нём всплыла при анализе данных об авиационных авариях, который проводила Military Times, при этом нарисовалась довольно интересная картина, как самого малоизвестного БЛА, так и масштабов тестирования Silver Fang в Афганистане.

«Silver Fang – был создан в исследовательской лаборатории ВВС по программе Tier II (программа создания демонстратора перспективной технологии для нужд воздушной разведки «Defense Airborne Reconnaissance Office's – DARO» – примечание ВПК.name), как БПЛА независимый от взлетно-посадочной полосы для осуществления разведки, наблюдения и рекогнесцировки», - сказал Дэрил Майер, представитель авиационной базы Wright-Patterson в Огайо, где расположен AFRL.

Слайд из презентации Air Force Research Laboratory от августа 2015 года с БПЛА Silver Fang, который применялся в Афганистане. (Фото: Air Force Research Laboratory). Источник: https://www.defensenews.com/

На фотографии, представленной в августе 2015 года в рамках программы AFRL (Air Force Research Laboratory – AFRL – примечание ВПК.name), показан самолет с неподвижным крылом, пусковая установка с рельсовыми направляющими и сенсорный датчик крутящего момента, прикрепленный в задней части самолета.

Согласно информации, спонсируемого AFRL сайта Launch Stories, Silver Fang является модификацией БПЛА Silver Fox, разработанного подразделением беспилотных технологий BAE Systems, которое впоследствии было приобретено Sensintel, а ныне является частью Raytheon.

Изначально он использовался для поиска террористов, закладывающих импровизированные взрывные устройства на пути следования конвоев. БПЛА идеально подходил по размерам под эту задачу. Габариты были достаточны для перевозки значительной полезной нагрузки и довольно небольшими для обеспечения бесшумной работы во время полета.

На Silver Fox уже были установлены электро-оптическая и инфракрасная камеры, но AFRL добавила локационный датчик с широким углом обзора, чтобы помочь EO/IR быстрее идентифицировать СВУ (IEDs – самодельные взрывные устройства – примечание ВПК.name), отмечено в статье Launch Stories.

Испытания Silver Fang в Афганистане вызывает ряд вопросов. Как часто он применялся? Насколько успешным был при поиске СВУ? Программа, по-видимому, отменена – это связано с проблемами управляемости или двигателем? Или это вопрос финансирования?

Defense News связались с Исследовательской лабораторией ВВС в надежде получить ответы на эти вопросы. Они подтвердили существование самолета, но отказалась комментировать использование БЛА и причины остановки программы.

Во время слушания в комиссии конгресса в сентябре 2016 года генерал-майор Роберт МакМури, возглавлявший AFRL, назвал Silver Fang успешным примером быстрого перевода системы из разработки в эксплуатацию, но отметил сложность постановки проекта на программу учета.

«Трудно сказать, что конкретно препятствует движению проекта, полагаю, чтобы просто получить согласие на переход, необходимо каким-то образом и когда-то довести информацию о текущем состоянии работ и счетах к оплате», - сказал он.

«Потому что, как правило, суммы в счетах большие, с деньгами всегда напряженка, пытаешься понять, как же тогда планировать работу и временной график становится проблемой».

Подождите, а что Penguin?

Теперь, что касается аварий. Согласно данных, полученных Military Times, с Silver Fang произошло 15 аварий с 2010 по 2017 годы, причем 11 из них произошли в Афганистане. Позднее аварии были в Турции и на родном полигоне ВВС в Wright Patterson, штат Огайо.

Аварии БПЛА Silver Fang. Источник: https://www.defensenews.com/

Большинство аварий связаны с потерей тяги или проблемами управляемостью. В 10-ти авариях самолет признан «не подлежащим восстановлению» или «уничтоженным», но все случаи отнесены к классу «C» - возможно, из-за стоимости БПЛА, которая составляет от $50 000 до $500 000.

В период с 2011 по 2017 годы в ВВС произошла 271 авиакатастрофа классов A, B и C с участием беспилотных летательных аппаратов. Из них 45, не связанных с широко известными программами ВВС - MQ-9 Reaper, MQ-1 Predator или RQ-4 Global Hawk.

Помимо Silver Fang, в данных фигурируют аварии с участием Spectral Bat, RQ-20 Puma от Aervironment, RQ-16T Hawk, Boeing-Insitu Integrator, Penguin B (небольшой дрон, созданный в Латвии компанией UAV Factory), RQ-12 Wasp от Aerovironment, Fury B от Lockheed Martin и Sand Dragon.

В документах также фигурирует известное с 2015 года крушение высотного с длительной продолжительностью полета, экспериментального БПЛА X-56A, созданного Lockheed Martin Skunkworks. Согласно информации о крушениях, переданной в Military Times, самолет получил «повреждения при посадке», но был восстановлен и инциденту был присвоен класс «C».

Ряд записей не содержат сведений о типах и названиях БПЛА, но две такие аварии представляют интерес. Обе аварии класса «А»: авария в июне 2016 года в Объединенных Арабских Эмиратах и авария в августе 2016 года, когда неизвестный БЛА авиабазы Muwaffaq Salti в Иордании потерпел аварию в Джибути. Результатом стала потеря 2-х БПЛА стоимостью более 2 миллионов долларов.

Некоторые аварии были просто смешными, например авария класса «C» 2012 года, когда БПЛА влетел в аэростат в Кувейте, что привело к потере как беспилотника, так и воздушного шара.

Автор: Валери Инсинна

Источник: ВПК.name