В Госдуме рассказали о судьбе украинских боевых дельфинов



Дельфин в бассейне дельфинария в Севастополе.

Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин Дельфин в бассейне дельфинария в Севастополе.Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

СЕВАСТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Почти все боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью до 2014 года. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Накануне Борис Бабин, занимающий на Украине пост постпреда президента в Крыму, заявил изданию "Обозреватель", что украинские боевые дельфины отказались принимать пищу после вхождения полуострова в состав России, отчего погибли.

Киев заметает следы своего халатного отношения к животным: из-за отсутствия средств на их содержание дельфинов продали в частные руки, сообщил Белик.

"С 1995 по 2014 год боевые дельфины, которые после развала СССР оказались на Украине, работали в частных дельфинариях и не занимались боевой подготовкой", - добавил он.

Бывший подводный спецназ, состоящий из афалин, развлекал публику в частных дельфинариях, а также занимался дельфинотерапией.

Уточняется, что большинство дельфинов были преклонного возраста - после распада СССР "обновления кадров не было".

"Ни о каком украинском патриотизме в отношении боевых дельфинов не может быть и речи, потому что именно при Украине спецназ дельфинов "сменил мечи на плуги" и занимался не подводными операциями, а исключительно коммерческой деятельностью", - заключил депутат.

Крым вновь стал российским по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.