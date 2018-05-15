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В Госдуме рассказали о судьбе украинских боевых дельфинов

16.05.2018 РИА Новости 434 0
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Дельфин в бассейне дельфинария в Севастополе
Дельфин в бассейне дельфинария в Севастополе.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

СЕВАСТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Почти все боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью до 2014 года. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Накануне Борис Бабин, занимающий на Украине пост постпреда президента в Крыму, заявил изданию "Обозреватель", что украинские боевые дельфины отказались принимать пищу после вхождения полуострова в состав России, отчего погибли.

Киев заметает следы своего халатного отношения к животным: из-за отсутствия средств на их содержание дельфинов продали в частные руки, сообщил Белик.

"С 1995 по 2014 год боевые дельфины, которые после развала СССР оказались на Украине, работали в частных дельфинариях и не занимались боевой подготовкой", - добавил он.

Бывший подводный спецназ, состоящий из афалин, развлекал публику в частных дельфинариях, а также занимался дельфинотерапией.

Уточняется, что большинство дельфинов были преклонного возраста - после распада СССР "обновления кадров не было".

"Ни о каком украинском патриотизме в отношении боевых дельфинов не может быть и речи, потому что именно при Украине спецназ дельфинов "сменил мечи на плуги" и занимался не подводными операциями, а исключительно коммерческой деятельностью", - заключил депутат.

Крым вновь стал российским по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения

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