В Госдуме рассказали о судьбе украинских боевых дельфинов
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Дельфин в бассейне дельфинария в Севастополе.
Источник: © РИА Новости / Михаил Мокрушин
СЕВАСТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Почти все боевые дельфины, которые служили в Военно-морских силах Украины, были распроданы в коммерческие структуры или умерли естественной смертью до 2014 года. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Накануне Борис Бабин, занимающий на Украине пост постпреда президента в Крыму, заявил изданию "Обозреватель", что украинские боевые дельфины отказались принимать пищу после вхождения полуострова в состав России, отчего погибли.
Киев заметает следы своего халатного отношения к животным: из-за отсутствия средств на их содержание дельфинов продали в частные руки, сообщил Белик.
"С 1995 по 2014 год боевые дельфины, которые после развала СССР оказались на Украине, работали в частных дельфинариях и не занимались боевой подготовкой", - добавил он.
Бывший подводный спецназ, состоящий из афалин, развлекал публику в частных дельфинариях, а также занимался дельфинотерапией.
Уточняется, что большинство дельфинов были преклонного возраста - после распада СССР "обновления кадров не было".
"Ни о каком украинском патриотизме в отношении боевых дельфинов не может быть и речи, потому что именно при Украине спецназ дельфинов "сменил мечи на плуги" и занимался не подводными операциями, а исключительно коммерческой деятельностью", - заключил депутат.
Крым вновь стал российским по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение высказались более 95 процентов жителей полуострова. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.
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15.05.2018
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