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НАТО отрабатывает наступление на Восток

16.05.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 658 1
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Солдаты НАТО
Солдаты НАТО в Эстонии. Архивное фото.
Источник: © AFP 2017 / Raul Mee

На фоне крупного учения НАТО в Эстонии «Еж-2018», на территории Польши не заметно и не очень афишируемо происходит сосредоточение мощной ударной авиационной группировки ВВС стран-членов и партнеров Альянса.


Это связано с тем, что 14-25 мая на 31-й базе тактической авиации ВВС Польши (Познань-Кшесины) пройдет авиационное учение «Tiger Meet 2018». В нем примут участие 22 эскадрильи из 13 стран, в том числе Италии, Испании, Чехии, Голландии, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Франции, Великобритании.


Так, вблизи границ Союзного государства Беларуси и России будут «тренироваться» 70 летательных аппаратов, среди которых: многоцелевые истребители F-16, EF2000 «Тайфун», JAS-39 «Грипен», 10 вертолетов, а также самолет ДРЛО «АВАКС» НАТО. Кроме того, в этом самом масштабном мероприятии оперативной подготовки ОВВС примут участие силы всех видов Войска Польского.


Учение «Tiger Meet» продолжает историю французской инициативы – наладить контакты между пилотами эскадрилий ВВС разных стран НАТО, которую в 1961 году подхватили американцы. Именно они организовали первый «Tiger Meet» – встречу тигров на авиабазе Вудбридж в Великобритании. За свою историю «Tiger Meet» обросли изрядным количеством традиций. Вне всяких сомнений, главная из них – минимум один окрашенный под тигра самолет от каждой страны-участницы, которые объединены в ассоциацию эскадрилий тигров «Association of Tiger Squadron».


С 2011 года 6 эскадрилья из состава 31-й базы тактической авиации ВВС Польши является полноправным членом ассоциации и в нынешнем году именно эта авиабаза впервые принимает данные маневры.


Первые участники прибыли в Польшу 11 мая. Состав сил и средств, привлекаемых на учение, а также наличие множества крупных параллельных маневров в регионе дают все основания утверждать, что ВВС стран-членов и партнеров Альянса отработают один из этапов воздушной-наступательной операции. Против кого – вполне понятно.


Проведение такой операции, по подходам НАТО, предполагает нанесение МРАУ отдельными эшелонами сил и средств в несколько этапов:


первый включает удар крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, авиационными ракетами большой дальности, постановку ложных радиолокационных целей;


второй – постановку радиоэлектронных помех и огневое подавление системы ПВО для завоевания господства в воздухе;


третий – поражение объектов противника в глубине его обороны.


Участниками учения будут многоцелевые истребители. Вместе с тактической авиацией может задействоваться армейская авиация – вертолеты «Блэк Хок» и «Апач» бригады армейской авиации США, которые в рамках усиления восточного фланга НАТО находятся в Польше на 33-й базе транспортной авиации ВВС Польши (Повидз).


Необходимо подчеркнуть, что также в середине мая на территории и в воздушном пространстве Польши запланированы учения по совершенствованию работы национальных элементов в объединенной системе ПВО НАТО «Ramstein Guard»/«Eagle Talon-18». Кроме того, в последние годы эти маневры проводятся в рамках программы радиоэлектронной борьбы НАТО NEWFIP (NATO Electronic Warfare Force Integration Programme) и привлекаются различные средства РЭБ, в том числе авиационные. В маневрах задействуются самолеты тактической авиации ВВС Польши, региональные элементы системы управления воздушными операциями, которые координируют применение средств поражения посредством самолетов ДРЛО и УА «АВАКС» E-3. Самолеты заправочной авиации стран НАТО отработают вопросы дозаправки боевых самолетов в воздухе.


Также, 15-18 мая под руководством командования ОВВС НАТО (Рамштейн, Германия) состоится «Ramstein Alternate-18» – учение по тренировке и проверке способности персонала объединенного центра воздушных операций НАТО (CAOC) по выполнению повседневных задач согласно концепции управления С2 (Command & Control) и реализации положений «Объединенной концепции проведения операций» (CONOPS).


Очевидно, что через данные мероприятия подготовки руководством Североатлантического блока поэтапно отрабатывается сценарий воздушной наступательной операции, который отчетливо просматривается в рамках якобы не связанных между собой маневров.


Различные военные конфликты, в которых участвовали США и НАТО, демонстрируют, что подобные операции проводятся непосредственно в интересах прикрытия группировок сухопутных войск, ведущих наступательные боевые действия. И не следует забывать, что непосредственно у границ Союзного государства впереди еще ряд крупных многонациональных учений различных видов и родов войск, среди которых «Saber Strike-18» и «Анаконда-18».


Николай Астровский
15.05.2018
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принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Австрия
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Военные учения

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Тектор
1202
№1
16.05.2018 15:57
Нам бы в ответ тоже поднять пару десятков истребителей в воздух над Калининградской областью и морем. Миг-31 и Су-30/27, плюс А-50 и БПЛА, тот же Альтиус.
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