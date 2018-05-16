НАТО отрабатывает наступление на Восток



Солдаты НАТО в Эстонии. Архивное фото.

Источник: © AFP 2017 / Raul Mee Солдаты НАТО в Эстонии. Архивное фото.Источник: © AFP 2017 / Raul Mee

На фоне крупного учения НАТО в Эстонии «Еж-2018», на территории Польши не заметно и не очень афишируемо происходит сосредоточение мощной ударной авиационной группировки ВВС стран-членов и партнеров Альянса.

Это связано с тем, что 14-25 мая на 31-й базе тактической авиации ВВС Польши (Познань-Кшесины) пройдет авиационное учение «Tiger Meet 2018». В нем примут участие 22 эскадрильи из 13 стран, в том числе Италии, Испании, Чехии, Голландии, Германии, Бельгии, Венгрии, Швейцарии, Австрии, Франции, Великобритании.

Так, вблизи границ Союзного государства Беларуси и России будут «тренироваться» 70 летательных аппаратов, среди которых: многоцелевые истребители F-16, EF2000 «Тайфун», JAS-39 «Грипен», 10 вертолетов, а также самолет ДРЛО «АВАКС» НАТО. Кроме того, в этом самом масштабном мероприятии оперативной подготовки ОВВС примут участие силы всех видов Войска Польского.

Учение «Tiger Meet» продолжает историю французской инициативы – наладить контакты между пилотами эскадрилий ВВС разных стран НАТО, которую в 1961 году подхватили американцы. Именно они организовали первый «Tiger Meet» – встречу тигров на авиабазе Вудбридж в Великобритании. За свою историю «Tiger Meet» обросли изрядным количеством традиций. Вне всяких сомнений, главная из них – минимум один окрашенный под тигра самолет от каждой страны-участницы, которые объединены в ассоциацию эскадрилий тигров «Association of Tiger Squadron».

С 2011 года 6 эскадрилья из состава 31-й базы тактической авиации ВВС Польши является полноправным членом ассоциации и в нынешнем году именно эта авиабаза впервые принимает данные маневры.

Первые участники прибыли в Польшу 11 мая. Состав сил и средств, привлекаемых на учение, а также наличие множества крупных параллельных маневров в регионе дают все основания утверждать, что ВВС стран-членов и партнеров Альянса отработают один из этапов воздушной-наступательной операции. Против кого – вполне понятно.

Проведение такой операции, по подходам НАТО, предполагает нанесение МРАУ отдельными эшелонами сил и средств в несколько этапов:

первый включает удар крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, авиационными ракетами большой дальности, постановку ложных радиолокационных целей;

второй – постановку радиоэлектронных помех и огневое подавление системы ПВО для завоевания господства в воздухе;

третий – поражение объектов противника в глубине его обороны.

Участниками учения будут многоцелевые истребители. Вместе с тактической авиацией может задействоваться армейская авиация – вертолеты «Блэк Хок» и «Апач» бригады армейской авиации США, которые в рамках усиления восточного фланга НАТО находятся в Польше на 33-й базе транспортной авиации ВВС Польши (Повидз).

Необходимо подчеркнуть, что также в середине мая на территории и в воздушном пространстве Польши запланированы учения по совершенствованию работы национальных элементов в объединенной системе ПВО НАТО «Ramstein Guard»/«Eagle Talon-18». Кроме того, в последние годы эти маневры проводятся в рамках программы радиоэлектронной борьбы НАТО NEWFIP (NATO Electronic Warfare Force Integration Programme) и привлекаются различные средства РЭБ, в том числе авиационные. В маневрах задействуются самолеты тактической авиации ВВС Польши, региональные элементы системы управления воздушными операциями, которые координируют применение средств поражения посредством самолетов ДРЛО и УА «АВАКС» E-3. Самолеты заправочной авиации стран НАТО отработают вопросы дозаправки боевых самолетов в воздухе.

Также, 15-18 мая под руководством командования ОВВС НАТО (Рамштейн, Германия) состоится «Ramstein Alternate-18» – учение по тренировке и проверке способности персонала объединенного центра воздушных операций НАТО (CAOC) по выполнению повседневных задач согласно концепции управления С2 (Command & Control) и реализации положений «Объединенной концепции проведения операций» (CONOPS).

Очевидно, что через данные мероприятия подготовки руководством Североатлантического блока поэтапно отрабатывается сценарий воздушной наступательной операции, который отчетливо просматривается в рамках якобы не связанных между собой маневров.

Различные военные конфликты, в которых участвовали США и НАТО, демонстрируют, что подобные операции проводятся непосредственно в интересах прикрытия группировок сухопутных войск, ведущих наступательные боевые действия. И не следует забывать, что непосредственно у границ Союзного государства впереди еще ряд крупных многонациональных учений различных видов и родов войск, среди которых «Saber Strike-18» и «Анаконда-18».

Николай Астровский