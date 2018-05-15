Новое вооружение кратно повышает возможности России, заявил Путин



Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями ВПК. 15 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и представителями ВПК. 15 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 15 мая - РИА Новости. Новое вооружение РФ кратно повышает возможности России, на десятилетие обеспечивает сохранение стратегического баланса в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на военном совещании.

"В этом году впервые были продемонстрированы наши перспективные образцы и система вооружений, не имеющих мировых аналогов. Они кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России, на десятилетие вперед обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире", - сказал Путин, отметив, что ход работы над этими системами обсуждался на предыдущих совещаниях.

"Мы знаем, что они находятся в разной степени готовности, будем и впредь держать эти вопросы в поле постоянного внимания", - добавил президент.