Транспортное средство специального назначения: обзор модели S-ATV от американского военного гиганта Oshkosh



Транспортное средство специального назначения - модель S-ATV.

Источник: i-hls.com Транспортное средство специального назначения - модель S-ATV.Источник: i-hls.com

Американский производитель специализированных транспортных средств, компания Oshkosh, представила новую модель вездеходной машины для спецназа. Резвый и легкий S-ATV (наименование модели) получил модульное исполнение, что позволяет применять его в различных условиях при осуществлении операций вооруженными силами США, их союзниками на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Данное транспортное средство предназначено для выполнения таких функций как: разведка, мониторинг повстанческой деятельности, наблюдение, захват местности и ведение боя.

Разработанная с учетом богатого опыта компании Oshkosh в сфере производства боевых машин, модель S-AVT отвечает армейским стандартам качества, обладая повышенной защитой при сохранении высоких скоростных показателей. Так охарактеризовал новинку вице-президент и генеральный директор отдела Международных Программ, подразделения Oshkosh Defense, г-н Майк Айви. “Транспортное средство обладает превосходными показателями проходимости по бездорожью и высокой маневренностью. Также предусмотрена возможность десантирования данной машины с борта воздушного носителя, что позволяет армейским подразделениям незаметно и оперативно приступать к выполнению боевых задач даже в самых суровых условиях,” – заверяет этот специалист.

Модель S-ATV оснащена системой интеллектуальной подвески Oshkosh TAK-4i, позволяющей сохранять плавность хода транспортного средства при маневрировании. Машина способна передвигаться в условиях жесткого бездорожья, имея запас дальности хода в 800 км при средней скорости в 110 км/ч и возможности развития максимальной скорости в 145 км/ч.

S-ATV доступна в различных конфигурациях, отличающихся по степени защищенности транспортного средства. Машину можно транспортировать как на борту грузового самолета, так и подвешенной на тросах тяжелого военно-транспортного вертолета, в частности такой модели как CH-47 или CH-53 “Чинук”.

Евгений Ясаков