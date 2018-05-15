Представители ВМФ РФ проверят, внедрен ли сирийский опыт в программу дальневосточных вузов



Военнослужащие ВМС РФ.

Источник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив Военнослужащие ВМС РФ.Источник: Александр Карпушкин/ТАСС, архив

Проверка учебного процесса пройдет в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова и филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Представители Главного командования ВМФ России проверят, внедрен ли опыт, полученный российскими моряками в Сирии, в программу военно-морских образовательных учреждений во Владивостоке. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"В ходе проверки будет проанализирована работа руководящего и преподавательского состава этих учебных заведений по внедрению новых подходов в процесс подготовки профессиональных кадров для ВМФ, включению в преподаваемые дисциплины практического опыта, полученного в ходе действий сил флота против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики", - сообщили в российском военном ведомстве.

Предусмотрена проверка учебного процесса в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова и филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке, отметили в Минобороны.

"В филиале Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке будет проверена работа руководящего состава по обеспечению более тесного взаимодействия довузовских военно-морских учебных заведений с военно-морскими вузами, структурными подразделениями Тихоокеанского флота, а также организация практики нахимовцев на кораблях", - рассказали в Минобороны.

Средиземноморская эскадра ВМФ РФ активно участвует в боевых действиях в Сирии. Корабли и подлодки неоднократно осуществляли запуск ракет "Калибр" по объектам террористов в Сирии. Также к берегам республики в 2017 году пришел единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов".