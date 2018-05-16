"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т
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Вертолет Ка-226Т, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-201 в подмосковном Жуковском. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. "Вертолеты России" получили от Минобороны Индии официальный запрос на поставку 200 вертолетов Ка-226Т, заявил во вторник журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"Мы активно весной обсуждали программу локализации, наши предложения Минобороны Индии представили. Была получена окончательная версия RFP (Request For Proposal), и до 1 августа мы должны сделать соответствующее предложение", - сказал Богинский.
Правительство Индии еще в прошлом году одобрило проведение тендера на закупку многоцелевых вертолетов для ВМС. Предполагается, что вертолеты будут задействованы в поисково-спасательных, гуманитарных, наблюдательных и контртеррористических операциях, а также будут выполнять функции наведения для корабельных оружейных систем.
Согласно подписанному в 2015 году соглашению о сотрудничестве, "Вертолеты России" совместно с "Рособоронэкспортом" организуют поставки в Индию и локализацию производства Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом не менее 140 из них должны быть произведены на мощностях СП в Индии.
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15.05.2018
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BorSch
5387
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№2
16.05.2018 22:49
Может заодно сдвинется с места и еще один давно назревший и перезревший отечественный проект:
11.01.2018
Важными итогами [2017] года для [ПАО НПП "Аэросила"] стали «прорывы» в область малоразмерных газотурбинных двигателей повышенной размерности:
• представление предложений в АО «Вертолеты России» по ГТД-500 для импортозамещения ныне применяемого маршевого двигателя на вертолетах класса Ка-226;
• создание и начало предварительных испытаний на стенде и самолете А-50 нового изделия – бортового энергоузла УБЭ-1700.
Уже определился его высокий экспортный потенциал, можно говорить и о перспективах развития платформы УБЭ-1700 – создания на базе этого газогенератора семейства маршевых двигателей для самолетов и вертолетов.
Ну и заодно уж еще одна смежная новость:
На состоявшемся в ГCC совещании по импортозамещению проводимые Аэросилой работы по установке ТА18-100С на самолете SSJ-100 положительно оценены как проект высокой готовности. Совместные с EASA работы по оформлению сертификата ETSO на базовый ВГТД ТА18-100 позволят дополнительно расширить возможности применения ВГТД на Европейском рынке.
Отсюда.
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