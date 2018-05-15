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Запуск спутника "Глонасс-М" планируется на 17 июня с Плесецка

16.05.2018 ТАСС 394 0
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ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник: politikus.ru

Новый спутник заменит аппарат, который проработал девять лет и вышел из строя в апреле этого года

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М" планируется запустить 17 июня текущего года с космодрома Плесецк, сообщил во вторник ТАСС гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" Николай Тестоедов.

"Дата пуска - 17 июня", - сказал он.

Как сообщал ранее Тестоедов, 17 апреля произошел отказ спутника "Глонасс" номер 734, который был запущен в 2009 году и проработал девять лет вместо семи. Специалисты поставили на подготовку к запуску один из спутников наземного запаса - аппарат номер 756, чтобы заменить вышедший из строя спутник. Он добавил, что в настоящее время в наземном орбитальном резерве шесть аппаратов системы ГЛОНАСС.

В то же время в госкорпорации "Роскосмос" отметили, что аппарат заменят из-за превышения ресурса на два года, при этом там отметили, что "количества аппаратов группировки вполне достаточно для реализации ее функционала на территории всего мира".

Также Тестоедов ранее уточнил, что если специалисты восстановят спутник номер 734, то он будет переведен в орбитальный резерв.

По данным Роскосмоса, на орбите находятся 25 аппаратов системы ГЛОНАСС, 23 из которых используются по целевому назначению, аппарат номер 734 временно выведен на техобслуживание, еще один аппарат находится на стадии летных испытаний.
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк

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