Российский Су-57 против американского F-22. Кому достанется победа?



Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).

Источник: © Rulexip / CC-BY-SA-3.0 Малозаметный многоцелевой истребитель Т-50 (Су-57).Источник: © Rulexip / CC-BY-SA-3.0

Истребитель F-22 "Раптор" фирмы "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) - это король неба. Он совмещает в себе малозаметность, великолепные кинематические показатели, а также значительный арсенал оснащенного сенсорами оружия. Прошло более десяти лет с того момента, как в декабре 2005 года "Раптор" был принят на вооружение, и F-22, несомненно, продолжает оставаться лучшим истребителем для завоевания превосходства в воздухе. Выйдя из постсоветского застоя, Россия разработала самолет, способный бросить вызов могущественному F-22, и таким истребителем стал "Сухой" Су-57 ПАК ФА, который, в соответствии с существующими планами, должен быть принят в ограниченном виде на вооружение в 2019 году. Но является ли Су-57 реальным вызовом для "Раптора"?

В настоящий момент ответ будет таким: нет, не является - первоначальные временные версии Су-57, предназначенные для опытной эксплуатации, снабжены модифицированными двигателями АЛ-41Ф1 от Су-35С, тяга которых составляет около 15 тысяч килограмм-силы. Этот мотор, имеющий значительно более высокую рабочую температуру, чем оригинальный двигатель АЛ-31, на основе которого он был разработан, оказался не таким надежным, как первоначально предполагалось.

Однако нынешние двигатели являются всего лишь временными, и модели второго этапа ПАК ФА, как ожидается, будут уже иметь новый двигатель. Он получил название "Изделие 30", а его использование запланировано на середину 2020-х годов. Тяга нового двигателя будет составлять примерно 19 тысяч килограмм-силы, и, с аэродинамической точки зрения, это выведет Су-57 в лидеры, особенно с учетом наличия всеракурсного управления вектором тяги.

Однако кинематические характеристики - это еще не все, даже если Су-57 с новым двигателем и будет немного превосходить "Раптор" после того, как получит свой новый двигатель. F-22 сохранит свое преимущество в области малозаметности над Су-57, который обладает лишь скромными показателями в области эффективного поверхностного рассеивания. Теоретически, F-22, оснащенный мощным радаром с активной фазированной антенной решеткой AN/APG-77 (V)1, будет способен первым увидеть Су-57 и сбить его ракетой AIM-120D AMRAAM или последующими модификациями этих ракет, и произойдет это еще до того, как российский летчик узнает, что он находится под обстрелом.

В данном случае речь идет о теории, которая пока еще не была испытана на практике. Россия обладает самыми современными возможностями в области электронной войны, а ее истребители оснащены постановщиками помех с цифровой радиочастотной памятью (DRFM), которые могут ослепить радиолокационную головку самонаведения. Истребители Су-57 обладают также некоторыми характеристиками сокращения эффективной поверхности рассеивания в переднем секторе, и, кроме того, Москва не считает малозаметность единственным инструментом, обеспечивающим выживание.

Русские предпочитают использовать такие испытанные и надежные технологии, как облучение - использование зазоров в диапазонах импульсно- доплеровской радиолокационной станции для того, чтобы, по сути, исчезнуть с радаров противника за счет поворота на 90 градусов по отношению к направлению действия вражеского радара.

Это, по сути, позволяет Су-57 отражаться как стационарный объект на вражеском радаре, и таким образом он становится невидимым (импульсно-доплеровский радар имеет большие проблемы с обнаружением объектов, движущихся в поперечном направлении). Речь идет просто о физике, и враг мало что может предпринять против этого, кроме как использовать дополнительные сенсоры - например систему инфракрасного поиска и сопровождения, - а также улучшить обработку сигналов.

Русские надеются на то, что комплект сенсоров Су-57 - он включает в себя радиолокационную станцию L-диапазона Н036Л-1-01 - сообщит его пилотам о месте нахождения такого вражеского истребителя стелс пятого поколения как "Раптор". Тактический истребитель с технологией стелс должен быть оптимизирован таким образом, чтобы остаться незаметным для более высоких частот C-диапазона, X-диапазона и Ku-диапазон, и это тоже вопрос физики. Такого рода самолеты будут отражаться на радарах, использующих более длинные волны L-диапазона, однако сигнал от них не будет достаточно точным для того, чтобы можно было нацелить по нему ракету.

Однако радар, работающий в диапазоне L-частот - он входит в набор радаров Н036 "Белка" - сокращает зону поиска, и поэтому Су-57 может сканировать меньший по размеру участок пространства с помощью апертуры X-частотных радаров Н036-1-01 и Н036Б-1-01 с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, этот радар усилен комплексом оптико-электронного наведения 101КС "Атолл", а также бортовым комплексом обороны Л402 "Гималаи", что поможет еще больше усилить сигнал на L-частотном радаре.

Идея состоит в том, что фокусированный поиск с помощью других сенсоров позволит качественной системе наведения обеспечивать обстрел таких истребителей пятого поколения как F-22. Если эта система сработает, что незаметность "Раптора" перестанет быть проблемой для русских. Это означает следующее: тот, кто сможет выжить в сражении на дальнем расстоянии, столкнется с противников уже в ближнем бою.

В середине 2020-х годов и Су-57, и F-22 будут оснащены нашлемной системой целеуказания и индикации (HMCS), а также высокоэффективными ракетами "воздух-воздух" с высоким углом отклонения от опорного направления (HOBS), что, в принципе, позволяет пилоту выпустить ракету в нужном направлении. В зоне прямой видимости победа будет на стороне того самолета, за штурвалом которого будет более подготовленный пилот, а, если честно, то многое будет зависеть от удачи.

Во время учений с участием истребителей, оснащенных ракетами AIM-9X и HMCS, вновь и вновь подтверждается одно правило - если оба истребителя оснащены ракетами с системой HOBS, то часто результатом их поединка является "взаимное уничтожение". Удача в данном случае может стать определяющим фактором.

В конечном итоге исход поединка "Раптора" с Су-57 остается неизвестным. И, вероятнее всего, он останется неизвестным в обозримом будущем.

Эта статья подготовлена сотрудниками редакции журнала National Interest.