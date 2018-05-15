Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Почему Россия никак не построит истребитель-невидимку?

16.05.2018 ИноСМИ 1024 0
-1
Понравилась новость?
 +2
Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве.
Источник: © РИА Новости, Владимир Сергеев

На Параде Победы 9 мая в небо над Москвой для демонстрации возможностей российских ВВС взмыла парочка истребителей пятого поколения Су-57 ПАК ФА.

Ожидается, что промежуточная версия Су-57, сделанная на основе технологии "стелс", будет готова к 2019. Российские ВВС рассчитывают заполучить первую дюжину таких самолетов для оперативных испытаний в том же году. Сколько именно штук нынешней модификации Су-57, оснащенной двигателями "Сатурн АЛ-41Ф1" от Су-35, будет закуплено в итоге - пока неизвестно. Скорее всего, Кремль отложит массовую закупку истребителей данного типа до середины 2020-х, когда им на смену придут новые, более мощные двигатели, покамест обозначающиеся как "изделие 30".

Долгое время параллельно с этим шла совместная работа с Индией над локальной версией Су-57. Однако в Дели все же решили выйти из проекта, частью из-за того, что Россия отказывалась делиться исходным кодом самолета, а частью из-за причин технологического характера: электроника далеко не блещет, технология "стелс" вызывает нарекания, а двигателям не хватает мощности. Русские работают над тем, чтобы улучшить летные характеристики. И пусть моторы в конечном счете и заменят, опасения индийцев относительно высокой заметности остаются в силе: мало что можно сделать, чтобы радикальным образом улучшить эффективную площадь рассеяния радиолокационных волн. Тем не менее, Индия намерена вернуться к теме закупок Су-57 после некоторого размышления.

Основная проблема с чрезмерной заметностью Су-57 из-за формы корпуса. Как недавно отмечалось в журнале "Бизнес Инсайдер" (Business Insider), на поверхности корпуса Су-57 немало "горячек точек", заметить которые тренированному глазу несложно. Главное другое: то, что сконструировать самолет-невидимку русским под силу - сомнений не вызывает. Вопрос в том, располагает ли Москва производственными мощностями для массового производства летательного аппарата по технологии "стелс".

Один из ключевых факторов для строительства самолета-невидимки - это технологический допуск. Уже у F-22 он составлял 1/10 000 дюйма. F-35 же выпускаются на производственной линии гораздо более плотной, чем та, что требовалась для F-22 и к настоящему моменту успела устареть. В чрезвычайно жестких технологических допусках и кроется причина того, почему в F-35 используется меньше стелс-покрытий. Русские же, после распада Советского Союза полагавшиеся на импортные станки, привезенные прежде всего из Европы, попросту не располагают производствеными мощностями для массовой сборки "невидимок".

Если же взглянуть на проблему с российской стороны, то выяснится, что Москва не верит, живучесть техники можно обеспечить одной технологией "стелс" - особенно при вторжении в хорошо вооруженное воздушное пространство. Волноваться России действительно во многом не о чем. За исключением ВМС США, страны Запада не располагают комплексными интегрированными системами ПВО, сопоставимыми с российскими С-300 или С-400. В случае если российским войскам придется нанести подобный удар по сильно защищенному региону, Кремль будет полагаться на дальнобойное оружие вроде крылатых ракет Х-101/102, которым на низкой высоте под силу обойти любую из существующих систем ПВО.

Надо признать, что Су-57 все же действительно имеет сниженную эффективную площадь рассеяния, что помогает повысить живучесть в воздушном бою. Что касается средств радиоэлектронной борьбы, то русские полагаются на проверенные технологии. Под углом 90 градусов по отношению к импульсно-доплеровской радиолокационной станции противника Су-57 кажется неподвижным объектом и не замечается, поскольку РЛС вообще плохо реагируют на объекты, движущиеся сбоку. Это простой вопрос физики. Противник мало что может предпринять, кроме монтажа дополнительных датчиков инфракрасного поиска и улучшенной обработки сигналов.

Русские надеются, что набор датчиков РЛС Су-57, включающий в себя антенные системы L-диапазона Н036L-1-01, будет предупреждать пилотов о приближении истребителей пятого поколения противника, таких как F-22 или F-35. Тактический истребитель-невидимка должен быть оптимизирован для подавления сигналов высокочастотных диапазонов C, X и Ku на физическом уровне. Однако эти самолеты появляются на радарах, работающих более длинных волнах диапазона L, и точности данных в таком случае не хватает для нанесения успешного удара при помощи ракеты.

Антенная же система L-диапазона, входящая в РЛС Н036 "Белка", сужает область поиска, позволяя Су-57 сканировать меньший объем пространства антенными системами Х-диапазона Н036-1-01 и Н036B-1-01. РЛС дополнена электрооптическим прицелом 101КС "Атолл" и бортовым комплексом Л-402 "Гималаи", который позволяет повысить точность информации, поступающей с антенной системы L-диапазона. Замысел в том, чтобы получить возможность атаковать истребитель пятого поколения - такой как F-22 или F-35 - путем совместного использования средств наведения на цель.

Сработает ли эта тактика? Никто не знает. Чтобы узнать наверняка, придется дождаться начала Третьей мировой.


The National Interest, США
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
101КС Атолл
F-22
F-35
АЛ-41Ф
Н036 "Белка"
ПАК ФА
С-300
С-400 Триумф
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 22:49
  • 2
"Вертолеты России" получили от Индии запрос на поставку 200 Ка-226Т
  • 16.05 22:41
  • 5
Украинские боевые дельфины предпочли смерть "российской оккупации"
  • 16.05 22:24
  • 52
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США
  • 16.05 22:22
  • 1
Специалисты управления гражданской авиации Китая побывали на КВЗ в рамках процедуры валидации сертификата вертолета "Ансат"
  • 16.05 21:55
  • 6
Совет директоров "Роснано" рекомендовал направить 537 млн рублей на дивиденды-2017
  • 16.05 21:19
  • 3
Война куполов и панцирей
  • 16.05 20:41
  • 194
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 16.05 20:39
  • 3
Крыловский центр взялся за концепцию легкого авианосца
  • 16.05 19:50
  • 3
Подводные беспилотники осваивают Крым
  • 16.05 19:05
  • 3
Александр Сергеев: РАН нужна во всех национальных проектах
  • 16.05 18:28
  • 21
Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
  • 16.05 18:10
  • 1
Передовой танк отправлен в Сирию, подтверждает Россия
  • 16.05 16:46
  • 12
Полностью модернизированный. Первый Ту-22М3М поступит в ВКС в октябре
  • 16.05 16:06
  • 3
Главный калибр вернули в строй
  • 16.05 15:57
  • 1
НАТО отрабатывает наступление на Восток
другие обсуждаемые темы