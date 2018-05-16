Подводные беспилотники осваивают Крым



Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»

Феодосия стала основным полигоном для испытаний новейших морских роботов

Испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2" начались на морском полигоне в Крыму. Комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение. В дальнейшем полигон Феодосия будет использоваться для испытаний морских робототехнических комплексов. По мнению экспертов, его возвращение в строй позволит быстрее тестировать и вводить в эксплуатацию новую технику для ВМФ.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, подводный робототехнический комплекс 2Р52 (также известный как "Клавесин-2") проходит испытания на военно-морском полигоне Феодосия. В испытаниях участвует специальное опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков", недавно переданное Черноморскому флоту.

"Клавесин-2Р" — второе поколение семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Он крупнее и массивнее своего предшественника — "Клавесина-1", который по виду и габаритам напоминает торпеду.

Внешне АНПА 2Р52 выглядит как миниатюрная подлодка длиной около 7 м и диаметром примерно 1 м. Сверху у него имеется небольшая надстройка-выступ. Масса аппарата — около 4 т. Глубина погружения — до 6000 м. Считается, что за счет увеличения размеров удалось повысить его автономность. Также "Клавесин-2" несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель.

Для доставки АНПА 2Р52 к месту проведения работ будут использоваться специальные атомные подводные лодки. Новые дроны должны войти в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и переоборудованной АПЛ специального назначения проекта 09787 БС-64 "Подмосковье".

В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и приступает к работе по заранее составленной программе. Его предполагаемая дальность действия — до 50 км. При необходимости оператор может давать подводному роботу новые задания. "Клавесин-2" может нести разнообразное оборудование — гидролокаторы, электромагнитные датчики, видеокамеры.

"Клавесин-2" представляет собой многоцелевой аппарат, способный решать широкий круг задач в интересах ВМФ, рассказал независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой.

— Этот комплекс может обследовать дно на больших глубинах, что позволяет искать и собирать различные предметы, например обломки боеприпасов, — пояснил эксперт. — Также "Клавесины" способны вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна в интересах корабельных группировок или других робототехнических комплексов.

Для тестирования нового "Клавесина" используется участок крымского побережья с уникальными гидрологическими свойствами недалеко от Феодосии. В районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Здесь также проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подводных лодок Черноморского флота.

Как пояснил Александр Мозговой, именно Крым, скорее всего, станет основным местом для испытания новых российских робототехнических комплексов и другой техники для ВМФ.

— Климат и погодные условия в данном районе позволяют вести работы практически круглый год, что значительно ускоряет испытания, — отметил эксперт. — Там уже базируются специальные суда, есть необходимое оборудование.

В Советском Союзе полигон Феодосия был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ. Там испытывали новые торпеды, глубинные бомбы и др. Кроме того, проводили ходовые испытания перспективных субмарин. В настоящее время ведется активная работа по превращению Феодосии в основную площадку для апробирования морского оружия и иных систем. Как ранее писали "Известия", туда уже переведены специальные суда, такие как "Селигер" или "Виктор Чероков". В состав оснащения последнего входят дистанционно управляемый подводный аппарат, а также механизмы для поднятия со дна частей разорвавшихся торпед и обломков пораженных целей. Установленная на борту новейшая автономная метеостанция "Перископ" мониторит погоду на маршруте следования судна и формирует краткосрочные прогнозы.

Николай Сурков, Алексей Рамм