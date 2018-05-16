Подводные беспилотники осваивают Крым
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Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».
Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Феодосия стала основным полигоном для испытаний новейших морских роботов
Испытания новейшего беспилотного робототехнического комплекса "Клавесин-2" начались на морском полигоне в Крыму. Комплекс уже получил официальный военный индекс 2Р52, что означает высокую степень готовности к принятию на вооружение. В дальнейшем полигон Феодосия будет использоваться для испытаний морских робототехнических комплексов. По мнению экспертов, его возвращение в строй позволит быстрее тестировать и вводить в эксплуатацию новую технику для ВМФ.
Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, подводный робототехнический комплекс 2Р52 (также известный как "Клавесин-2") проходит испытания на военно-морском полигоне Феодосия. В испытаниях участвует специальное опытовое судно проекта 20360ОС "Виктор Чероков", недавно переданное Черноморскому флоту.
"Клавесин-2Р" — второе поколение семейства отечественных автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА). Он крупнее и массивнее своего предшественника — "Клавесина-1", который по виду и габаритам напоминает торпеду.
Внешне АНПА 2Р52 выглядит как миниатюрная подлодка длиной около 7 м и диаметром примерно 1 м. Сверху у него имеется небольшая надстройка-выступ. Масса аппарата — около 4 т. Глубина погружения — до 6000 м. Считается, что за счет увеличения размеров удалось повысить его автономность. Также "Клавесин-2" несет более современное и совершенное оборудование, чем первая модель.
Для доставки АНПА 2Р52 к месту проведения работ будут использоваться специальные атомные подводные лодки. Новые дроны должны войти в состав оборудования модернизированных АПЛ проекта 949АМ и переоборудованной АПЛ специального назначения проекта 09787 БС-64 "Подмосковье".
В заданном районе беспилотник отделяется от носителя и приступает к работе по заранее составленной программе. Его предполагаемая дальность действия — до 50 км. При необходимости оператор может давать подводному роботу новые задания. "Клавесин-2" может нести разнообразное оборудование — гидролокаторы, электромагнитные датчики, видеокамеры.
"Клавесин-2" представляет собой многоцелевой аппарат, способный решать широкий круг задач в интересах ВМФ, рассказал независимый военно-морской эксперт Александр Мозговой.
— Этот комплекс может обследовать дно на больших глубинах, что позволяет искать и собирать различные предметы, например обломки боеприпасов, — пояснил эксперт. — Также "Клавесины" способны вести разведку подводной обстановки, собирать данные о рельефе дна в интересах корабельных группировок или других робототехнических комплексов.
Для тестирования нового "Клавесина" используется участок крымского побережья с уникальными гидрологическими свойствами недалеко от Феодосии. В районе ушедшего под воду потухшего вулкана образовался сложный донный ландшафт с большими глубинами. Здесь также проводятся боевые стрельбы и морские учения кораблей и подводных лодок Черноморского флота.
Как пояснил Александр Мозговой, именно Крым, скорее всего, станет основным местом для испытания новых российских робототехнических комплексов и другой техники для ВМФ.
— Климат и погодные условия в данном районе позволяют вести работы практически круглый год, что значительно ускоряет испытания, — отметил эксперт. — Там уже базируются специальные суда, есть необходимое оборудование.
В Советском Союзе полигон Феодосия был главной площадкой для тестирования вооружения ВМФ. Там испытывали новые торпеды, глубинные бомбы и др. Кроме того, проводили ходовые испытания перспективных субмарин. В настоящее время ведется активная работа по превращению Феодосии в основную площадку для апробирования морского оружия и иных систем. Как ранее писали "Известия", туда уже переведены специальные суда, такие как "Селигер" или "Виктор Чероков". В состав оснащения последнего входят дистанционно управляемый подводный аппарат, а также механизмы для поднятия со дна частей разорвавшихся торпед и обломков пораженных целей. Установленная на борту новейшая автономная метеостанция "Перископ" мониторит погоду на маршруте следования судна и формирует краткосрочные прогнозы.
Николай Сурков, Алексей Рамм
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15.05.2018
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Владислав
16911
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№2
16.05.2018 19:16
Хорошо но слишком дорого. Проект смахивает на этот частичный прототип 941 проекта, лет 20-30 назад валялся, хорошо что у флотских есть некоторое чувство собственности:
Такое впечатление что "Рубин" повозился. "Доработал" проект владивостокцев в сторону резкого увеличения ценника, они это любят как и любые проектанты "больших" ПЛ.
Х образное и туннели как у работ ИПМТ ДВО РАН:
Судя по всему по ряду разработок они - ведущие в мире.
http://www.imtp.febras.ru/podvodnaya-robototexnika.html
А вот именно это фото привело в восторг индийцев - им нужно, как объяснили, контролировать акватории чем-либо дешевле, т.е. с полсотни как минимум + дроновые воздушные и надводные сети.
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Владислав
16911
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№3
16.05.2018 19:50
Костяк данного разработчика составляют русские инженеры, которым не нашлось применения на Родине ввиду внешнего управления политикой в области знаний и технологий.
Насколько это амфибия - вопрос, т.к. сомневаюсь что выдержит удар о волну при горизонтальном приводнении, проще ныряющая, примерно как если смотрели в дизельпанковском "Небесный капитан...". Играются, явно не дают покоя фантазии
Мелкие вполне есть работоспособные, а крупными и средними наши ведомства ни 15 лет назад ни сейчас не интересуются т.к. внешнее, по отношению к стране, управление проектами.
NAVY несколько лет назад более убогую представила, впрочем тихую.
И совсем убогую для бассейнов и лагун:
Наиболее близкий к тому что предлагаз несколко лет назад этот мелкий скорее Р-Д, чем охранный дрон:
Сайт разработчика - ТЕХНИКУМ сваял.
http://www.imperial.ac.uk/news/176306/new-drone-dives-like-bird-leaps/
К вопросу об эффективности огромных КБ
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