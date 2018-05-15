Нет окна... О проблемах с выставкой вооружений в Нижнем Тагиле
|
|
Выставку бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле скорее всего, не будут устраивать в 2018 году из-за плотного графика аналогичных мероприятий, передает РИА Новости сообщение представителя российского ОПК.
http://www.globallookpress.com
Ранее Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность вице-премьера по оборонной промышленности, заявлял, что выставка возобновит свою работу с 2018 года.
По срокам новая выставка как-то не вписывается. Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать ее. Доставка техники – это минимум 30 дней. Всё застопорилось из-за того, что нет "окна" под эту выставку,
сказал собеседник.
Он напомнил, что "с 9 по 12 июля в Екатеринбурге пройдет выставка "Иннопром", а с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке форум "Армия-2018"". А в Нижнем Тагиле выставка бронетехники пройдет не раньше 2019 года.
В Минпромторге подтвердили отказ от проведения "Диверсификации" в 2018 году.
В этом году не будет, в следующем планируется,
сообщили в министерстве.
Ранее в Нижнем Тагиле раз в два года проходила выставка Russia Arms Expo (RAE), однако в 2017-ом было принято решение отказаться от данного формата в пользу форума "Армия", который проводится в Подмосковье.
Позднее стало известно о решении чередовать проведение в парке "Патриот" форума "Армия" и перенесенной туда выставки RAE.
|
15.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.05.2018 Источник: выставка бронетехники в Нижнем Тагиле пройдет не раньше 2019 года
13.04.2018 В КВЦ "Патриот" прошло заседание Межведомственного совета по обеспечению единства измерений
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
12.09.2017 Полпред в УрФО предложил расширить тематику выставок в Нижнем Тагиле
11.09.2017 На Урале отметили День танкиста
24.08.2017 Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
28.04.2017 Рогозин обсудил с министром обороны Индии перспективы сотрудничества в ВТС
18.08.2015 Где же наши пушки?