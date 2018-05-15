Нет окна... О проблемах с выставкой вооружений в Нижнем Тагиле

Выставку бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле скорее всего, не будут устраивать в 2018 году из-за плотного графика аналогичных мероприятий, передает РИА Новости сообщение представителя российского ОПК.

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Ранее Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность вице-премьера по оборонной промышленности, заявлял, что выставка возобновит свою работу с 2018 года.

По срокам новая выставка как-то не вписывается. Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать ее. Доставка техники – это минимум 30 дней. Всё застопорилось из-за того, что нет "окна" под эту выставку,

сказал собеседник.

Он напомнил, что "с 9 по 12 июля в Екатеринбурге пройдет выставка "Иннопром", а с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке форум "Армия-2018"". А в Нижнем Тагиле выставка бронетехники пройдет не раньше 2019 года.

В Минпромторге подтвердили отказ от проведения "Диверсификации" в 2018 году.

В этом году не будет, в следующем планируется,

сообщили в министерстве.

Ранее в Нижнем Тагиле раз в два года проходила выставка Russia Arms Expo (RAE), однако в 2017-ом было принято решение отказаться от данного формата в пользу форума "Армия", который проводится в Подмосковье.

Позднее стало известно о решении чередовать проведение в парке "Патриот" форума "Армия" и перенесенной туда выставки RAE.