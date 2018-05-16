Полностью модернизированный. Первый Ту-22М3М поступит в ВКС в октябре
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Новый авиационный ударный комплекс – модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М с новой сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 – поступит в Дальнюю авиацию Воздушно-космических сил (ВКС) России в октябре, рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.
https://defence.ru/
Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32 большой дальности заступит на боевое дежурство в составе Дальней авиации в октябре этого года
– передает ТАСС слова источника.
Как рассказал другой источник в ОПК, Ту-22М3 не потребуется длительных испытаний, так как для модернизации до нового уровня он был взят из строевых самолетов Дальней авиации.
Будут проведены только несколько полетов для подтверждения заявленных технических характеристик
– сказал источник.
Он рассказал также, что самолет в ходе модернизации получил новые авионику, прицельно-навигационный комплекс и другое бортовое оборудование.
Самолет ремоторизован - установлены НК-25 с полным ресурсом
– добавил источник.
В ноябре 2017 года сообщалось, что новый самолет получит современное высокоточное оружие, а комплекс бортового радиоэлектронного оборудования Ту-22М3М будет абсолютно новым и унифицированным с Ту-160М2.
Напомним, в конце апреля 2018 года на Казанском авиационном заводе сообщили, что в августе планируется поднять в воздух сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, передает "Взгляд"
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15.05.2018
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Восход
13999
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№1
16.05.2018 05:08
Все таки передумали устанавливать НК-32? Или с ними пойдут Ту-22 новой постройки?
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Сергей-82
12969
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№2
16.05.2018 05:36
Цитата, Восход сообщ. №1Говорят НК-32 будет,а вот дозоправки нет.
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Восход
13999
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№3
16.05.2018 06:08
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Говорят НК-32 будет,а вот дозоправки нет.Почему? Противоречит СНВ-3/ДОВСЕ или проблема носит чисто экономический характер?
Кстати, Сергей, можете подтвердить/опровергнуть планы возобновления производства Ту-22М3/4?
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Павел 1978
9762
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№4
16.05.2018 07:42
Цитата, Восход сообщ. №1
Все таки передумали устанавливать НК-32? Или с ними пойдут Ту-22 новой постройки?а что? есть планы постройки новых бортов? я читал, про ремонт
с установкой НК-32, но про новые борта вроде не было.
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Восход
13999
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№5
16.05.2018 08:14
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
а что? есть планы постройки новых бортов? я читал, про ремонтВ постройке новых бортов есть логика и рациональный смысл, поскольку по ГПВ-2027 будет произведено всего 10 единиц Ту-160М2, вместо изначально запланированных 50, что может быть оправдано только параллельным возобновлением производства Ту-22 (ввиду высокой унификации двух бомбардировщиков по БРЭО, двигателям и технологическим процессам производства планера).
Иначе ради 10 новых Ту-160 не стоило затевать ту грандиозную возню, которая была затеяна и которая оттянула на себя колоссальные ресурсы. С другой стороны 50 Ту-160 не осилил даже СССР (хотя ему просто не хватило времени).
Поэтому наиболее рациональным и приемлемым выглядит компромиссный вариант, в котором будет и Ту-160 (урезав осетра) и несколько десятков Ту-22, опять же повторюсь, что и двигатель и БРЭО у них будет практически идентично.
Деньги на возобновление производства Ту-160 все равно потрачены, так стоит извлечь из этого максимально возможную выгоду, запустив прицепом в производство и новый Бэкфайер
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sivuch1239
655
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№6
16.05.2018 08:22
Согласно имеющемуся плану, первый Ту-22М3М с новейшей сверхзвуковой крылатой ракетой Х-32
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Может , читать надо именно это - что , наконец-то , реально появится Х-32 ?
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forumow
4779
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№7
16.05.2018 08:46
постройке новых бортов есть логика и рациональный смысл, поскольку по ГПВ-2027 будет произведено всего 10 единиц Ту-160М2, вместо изначально запланированных 50, что может быть оправдано только параллельным возобновлением производства Ту-22Потому что сразу после этой десятки пойдёт ПАК-ДА, также агрегатно унифицированный с 160-ой.
Возобновлять сейчас производство Ту-22М3 для ДА - это всё равно что заниматься перезапуском Су-24 для тактической авиации. Никто теперь заниматься этим не будет совершенно точно. По Ту-160 то были сомнения, а тут ваще самолёт позапрошлого поколения. Новый самолёт такого класса это да... Собсна ПАК-ДА по последним сообщениям примерно таких размеров и будет, чуть больше. С другой стороны, заменой сверхзвуковым "Тушкам" будут тяжелые МиГовские перехватчики-ракетоносцы. Про МиГ-41 не забывайте. С ним "Кинжал" покажет новые рекорды дальности.
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Павел 1978
9762
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№8
16.05.2018 09:05
В постройке новых бортов есть логика и рациональный смысллогично, но есть планы на ПАК ДА.
Ту-22 вполне дотянут до этого срока
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beka1
1564
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№9
16.05.2018 15:37
ради 10 новых Ту-160 не стоило затевать ту грандиозную возню, которая была затеяна и которая оттянула на себя колоссальные ресурсы.Эпопея с возобновлением производства Ту-160 связана исключительно с желанием поднабить руку для строительства ПАК ДА. Это ж ясно как Божий день! И хорошо что решили ограничиться лишь 10 Ту-160М2 А строить новые Ту-22М когда есть МиГ-31К - вообще вредительство!
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Байкал57
794
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№10
16.05.2018 15:52
Новые Ту-22М3М надо планеры в запасе на КАПО 5 шт, доделать на продажу. Главное людей сохранить в Казани и у всех заводов смежников. Продадим Индии, СССР самолеты переделывали под конкретную ракету, Индии надо под их "СуперБрамос" сделатьТу-22М3МКИ.
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Сергей-82
12969
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№11
16.05.2018 16:41
Цитата, Восход сообщ. №3
Почему? Противоречит СНВ-3/ДОВСЕ или проблема носит чисто экономический характер?Скорость Ту-22М при дозоправки 580-600 км,у ил-78 это 530- 550 км,на больших скоростях ему не комфортно,в СССР Ту-22М2 заправляли с 3М.
Цитата, Восход сообщ. №3
Кстати, Сергей, можете подтвердить/опровергнуть планы возобновления производства Ту-22М3/4?не знаю.
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Сергей-82
12969
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№12
16.05.2018 16:46
На топваре
Цитата, q
1. Ту22м3 с комплексом новелла, этот комплекс заточен на х32, но при этом самолёт утрачивает способность применять АБ, так как часть НБС снимается. Невозможность бомбить не очень устраивает военных, поскольку самолет за все годы службы никогда не применял ракеты по реальным целям, зато вдоволь навоевался как раз в качестве бомбёра( хоть и создавался в первую очередь как ракетоносец). Но новеллу толкают туполевцы, и машина идет.не что подобное я тоже слышал
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