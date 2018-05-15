В Токио рассказали, где разместят американские системы ПРО
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Глава японского оборонного ведомства Ицунори Онодэра объявил, что два наземных комплекса ПРО Aegis Ashore будут размещены на противоположных концах острова Хонсю: в префектуре Акита (на севере) и в префектуре Ямагути (на юго-западе), передает ТАСС.
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Эти два района станут кандидатами на размещение комплексов,
сказал министр на пресс-конференции.
Указанные префектуры и раньше назывались экспертами, как наиболее подходящие для размещения установок ПРО. Однако официальные лица до сих пор избегали говорить об этом открыто.
По мнению Минобороны, двух таких комплексов будет достаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны от удара баллистических ракет. Основной угрозой, по мнению военных, остается Северная Корея, вместе с тем, Aegis Ashore может также использоваться для защиты от крылатых ракет большой дальности, в том числе китайских.
Первоначально размещение установок планировалось завершить к 2023 году, однако процесс их развертывания может быть ускорен по настоянию японской стороны.
Напомним, каждый комплекс Aegis Ashore обойдется бюджету Японии примерно в 100 млрд. иен (около $ 917 млн.).
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15.05.2018
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